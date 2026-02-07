5.010
Tödlicher Unfall in Chemnitz: Audi kracht gegen mehrere Bäume und landet im Wald
Chemnitz - Bei einem schweren Unfall auf der S236/Augustusburger Straße in Chemnitz ist am Samstagmorgen ein Mann tödlich verunglückt.
Kurz nach 6 Uhr war der Fahrer (47) eines Audi auf der S236 in Richtung Erdmannsdorf unterwegs.
Dann kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.
Der Audi geriet ins Schleudern, knallte gegen mehrere Bäume und landete dann völlig demoliert auf dem Dach im Wald.
"Der Fahrzeugführer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle", teilte die Polizei mit.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.
Die S236 musste zwischen dem Abzweig nach Euba und Erdmannsdorf in beide Richtungen voll gesperrt werden.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic