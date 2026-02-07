 5.010

Tödlicher Unfall in Chemnitz: Audi kracht gegen mehrere Bäume und landet im Wald

Bei einem schweren Unfall auf der S236/Augustusburger Straße bei Chemnitz ist am Samstagmorgen eine Person tödlich verunglückt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Bei einem schweren Unfall auf der S236/Augustusburger Straße in Chemnitz ist am Samstagmorgen ein Mann tödlich verunglückt.

Der Audi-Fahrer kam von der Straße ab und knallte gegen mehrere Bäume. Die S236 musste nach dem Unfall am Samstagmorgen voll gesperrt werden.
Der Audi-Fahrer kam von der Straße ab und knallte gegen mehrere Bäume. Die S236 musste nach dem Unfall am Samstagmorgen voll gesperrt werden.

Kurz nach 6 Uhr war der Fahrer (47) eines Audi auf der S236 in Richtung Erdmannsdorf unterwegs.

Dann kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Der Audi geriet ins Schleudern, knallte gegen mehrere Bäume und landete dann völlig demoliert auf dem Dach im Wald.

Vollsperrung nach heftigem Crash in Chemnitz
"Der Fahrzeugführer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle", teilte die Polizei mit.

Der Audi landete auf dem Dach im Wald. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.
Der Audi landete auf dem Dach im Wald. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die S236 musste zwischen dem Abzweig nach Euba und Erdmannsdorf in beide Richtungen voll gesperrt werden.

