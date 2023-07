Vor fünf Jahren standen die Zeichen auf Rückbau! eins energie baut das Fernwärmenetz aus

Das neue Gebäude-Energiegesetz treibt viele Hausbesitzer um. Der Ausbau der Fernwärme ist eine Alternative zur Wärmepumpe. eins energie ist schon beim Ausbau.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Die Diskussion um das Gebäude-Energiegesetz ist in der Sommerpause - die Sorgen, die speziell Besitzer und Mieter von Altbauten hegen, nicht. Als Alternative zum Einbau von Wärmepumpen steht bundesweit der Ausbau der Fernwärmenetze in Aussicht. In Chemnitz ist der Energieversorger eins schon kräftig dabei.

Am Heizkraftwerk Nord arbeitet ein neues Motorenheizwerk. © Kristin Schmidt Noch vor fünf Jahren standen die Zeichen bei den Chemnitzer Fernwärmeleitungen auf Rückbau - zu groß war der Kundenschwund Anfang der 1990er-Jahre. Seit 2023 wächst das Netz, das rund 68.000 Haushalte versorgt, wieder: "Das Fernwärmenetz ist derzeit 300 Kilometer lang und wird weiter ausgebaut", heißt es von Eins. Geplant ist, Fernwärme flächendeckend im Stadtgebiet anzubieten. Derzeit findet der Ausbau auf dem Sonnenberg, im Lutherviertel, am Brühl und Schlosschemnitz statt. Für weitere Stadtteile laufen Voruntersuchungen. Chemnitz Minister weiht Chemnitzer Premium-Radweg offiziell ein Ein Anschluss an die Fernwärme delegiert die Umstellung auf erneuerbare Energien an das Versorgungsunternehmen. Laut Eins wird an einer "Strategie für eine Dekarbonisierung der Fernwärme bis 2045" gearbeitet.

Setzt auf Fernwärme: Eins-Geschäftsführer Roland Warner (59). © Kristin Schmidt

Am Sonnenberg schließt Eins Energie weitere Kunden an die Wärmeversorgung an. © Kristin Schmidt

Hainstraße: Unter der Gasleitung wird Fernwärme verlegt. © Kristin Schmidt

Auch der Einsatz von Wasserstoff soll eine Rolle spielen