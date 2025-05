Klick, Rabatt, Regenwald gerettet: Chemnitzer Firma spendet 100.000 Euro!

Chemnitz/Leipzig - Mit Rabattcodes Gutes tun: Das ist das Konzept hinter der Gutscheinplattform gruene-gutscheine.de aus Chemnitz . Jetzt hat das Team rund um Torsten Latussek einen besonderen Meilenstein erreicht: 100.000 Euro wurden seit Start der Seite im Jahr 2020 an die Tropenwaldstiftung OroVerde gespendet.

Alles in Kürze

Gefeiert wird in der Tropenerlebniswelt Gondwanaland im Zoo Leipzig. (Archivbild) © Karoline Maria Keybe

Das Geld stammt aus einem festen Anteil der Provisionseinnahmen - etwa ein Drittel fließt in ein Projekt zum Schutz des Regenwaldes.

"Dass wir mit OroVerde die 100.000-Euro-Marke knacken, macht mich als Unternehmer aus Sachsen, der an wertschöpfenden Onlinehandel glaubt, glücklich", so Latussek.

Gefeiert wird der runde Betrag im Zoo Leipzig am 26. Juni in der Tropenerlebniswelt Gondwanaland. Dort informiert OroVerde vor Ort über die Projektarbeit in Mittel- und Südamerika.

Melissa Brosig von OroVerde stellt drei Tiere vor, die auch in den Regenwaldgebieten vorkommen, für die das Geld verwendet wird: den Riesenotter aus Suriname, eine Krötenart von Kuba und das Faultier aus Guatemala. Sie sollen auf die Themen der Stiftung aufmerksam machen: Biodiversität, Klimaresilienz und Hilfe zur Selbsthilfe.