Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet mit Lichtern, Glühwein und viel Herz
Chemnitz - Punkt 16 Uhr ertönte "Alle Jahre wieder" vor dem Neuen Rathaus in Chemnitz. Dann dröhnte eine tiefe Stimme über den Markt: "Ihr lieben Kinder, wollen wir erst mal den Chef unserer Stadt begrüßen?" Der Weihnachtsmann rief - und OB Sven Schulze (54, SPD) trat auf die Bühne. Sekunden später sprachen beide die magischen Worte: "Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt ist eröffnet."
Schon strömten die Leute über den Markt, zwischen Pyramide, Schwibbögen und Glühweinwolken. Der Weihnachtsmann selbst wurde zuvor noch ehrfürchtig bestaunt - "die meisten Kinder haben ja dann doch ein bisschen Angst".
Die nächsten Tage verteilt er aber fleißig Geschenke. Was er am Chemnitzer Weihnachtsmarkt liebt? "Die Pyramide ist wunderschön." Und: "Der Weihnachtsmann trinkt auch Glühwein."
An den Ständen wurde bereits kräftig ausgeschenkt. Nancy Jagelmann von "Kiwiri" bietet als Einzige den berühmten Kiwibeerenpunsch an: "Der kostet 5 Euro, der ist nicht so süß und leicht säuerlich."
Auf dem Mittelaltermarkt hält Julius (62) trotz kalter Nase die Stellung: "Stimmung ist gut, wir sind froh, dass endlich eröffnet wurde." Auch bei Frank Mehlhorn (53) und Vicky Müller (42) vom Erzgebirgskunststand auf dem Neumarkt läuft's "nicht schlecht." Und ihr Must-do? "Glühwein gehört dazu."
Glühweinstand-Besitzer über Preiserhöhungen: "Irgendwann ist auch mal genug"
Auch Uwe Münch (64) vom Winzerglühwein freut sich auf die Weihnachtszeit: "Wir haben den Glühwein in 25 Jahren um einen Euro erhöht, irgendwann ist auch mal genug. Es soll ja noch schmecken".
Zwischen all den Düften stoßen Anja (40) und Vicky (36) aus Chemnitz mit ihrem ersten Glühwein an. "Der schmeckt gut und die Preise sind noch im Rahmen."
Fünf Meter weiter führen sich Marlen (26) aus Schwarzenberg, Charlotte (24) aus Jahnsdorf und Eva (26) aus Leipzig einen Langosch zu: "Es ist das perfekte Verhältnis aus Fluffigkeit und Knusprigkeit."
So beginnt nun auch in Chemnitz die schönste Zeit des Jahres – mit Lichtern, Glühwein und ganz viel Herz zwischen Rathaus und Rosenhof.
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz (3)