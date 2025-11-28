Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet mit Lichtern, Glühwein und viel Herz

Chemnitz - Punkt 16 Uhr ertönte "Alle Jahre wieder" vor dem Neuen Rathaus in Chemnitz . Dann dröhnte eine tiefe Stimme über den Markt: "Ihr lieben Kinder, wollen wir erst mal den Chef unserer Stadt begrüßen?" Der Weihnachtsmann rief - und OB Sven Schulze (54, SPD) trat auf die Bühne. Sekunden später sprachen beide die magischen Worte: "Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt ist eröffnet."

Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt wurde am Freitag feierlich eröffnet. Zahlreiche Besucher strömten vor das Neue Rathaus. © Ralph Kunz

Schon strömten die Leute über den Markt, zwischen Pyramide, Schwibbögen und Glühweinwolken. Der Weihnachtsmann selbst wurde zuvor noch ehrfürchtig bestaunt - "die meisten Kinder haben ja dann doch ein bisschen Angst".

Die nächsten Tage verteilt er aber fleißig Geschenke. Was er am Chemnitzer Weihnachtsmarkt liebt? "Die Pyramide ist wunderschön." Und: "Der Weihnachtsmann trinkt auch Glühwein."

An den Ständen wurde bereits kräftig ausgeschenkt. Nancy Jagelmann von "Kiwiri" bietet als Einzige den berühmten Kiwibeerenpunsch an: "Der kostet 5 Euro, der ist nicht so süß und leicht säuerlich."

Auf dem Mittelaltermarkt hält Julius (62) trotz kalter Nase die Stellung: "Stimmung ist gut, wir sind froh, dass endlich eröffnet wurde." Auch bei Frank Mehlhorn (53) und Vicky Müller (42) vom Erzgebirgskunststand auf dem Neumarkt läuft's "nicht schlecht." Und ihr Must-do? "Glühwein gehört dazu."