Der große TAG24-Test: Wie gut funktionieren die neuen Weihnachtsmarkt-Gutscheine in Chemnitz?

Am Stand von "Cibus Manu Facta" sieht es anders aus. Hier werden die Gutscheine nicht akzeptiert. Verkäufer Manfred erklärt: "Wir haben noch keine Anweisung vom Chef bekommen. Er ist noch mit der Marktleitung im Gespräch. Es kann sich also noch ändern." Bislang sei auch niemand mit Gutscheinen gekommen.

Klar wie Kloßbrühe: Die "Kloßhütte" am Düsseldorfer Platz akzeptiert die Gutscheine - allerdings mit Einschränkungen. "Pfand wie die 4 Euro für Tassen müssen bar bezahlt werden", erklärt Verkäuferin Heike Kürchner. Die Gutscheine werden wie Wertmarken verrechnet.

Verkäuferin Marcella Kruck (63) nimmt derzeit keine Gutscheine an. © Kristin Schmidt

Am Glühweinstand am Neumarkt ist die Resonanz auf die Gutscheine bislang positiv. Verkäuferin Rita Tobisch berichtet: "In den ersten zwei Tagen waren viele Leute mit Gutscheinen da." Auch sie betont, dass die 4 Euro Pfand separat gezahlt werden müssen.

Marcella Kruck (63), Verkäuferin beim Seifenstand "Trend4Season" am Weihnachtsbaum, hat sogar ein Schild aufgehängt: "Keine Gutscheine!" Sie zeigt sich skeptisch gegenüber dem Konzept: "Die Abrechnung ist für mich zu umständlich. Ich möchte am Ende des Tages mein Geld direkt in der Kasse haben."

Laut ihrer Aussage sei es Händlern selbst überlassen, ob sie die Gutscheine akzeptieren.