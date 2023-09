Will keiner den Job? Frist für ehrenamtliche Richter verlängert

Für das Verwaltungsgericht in Chemnitz werden noch ehrenamtliche Richter gesucht. Nun wurde die Bewerbungsfrist verlängert. © Petra Hornig

Wer schon immer mal als Richter arbeiten wollte und nun eine Bewerbung in Erwägung zieht, sollte wissen, dass "ehrenamtliche Richterinnen und Richter gemeinsam mit den Berufsrichterinnen und -richtern Streitfälle des öffentlichen Lebens entscheiden, insbesondere mit der öffentlichen Verwaltung, so zum Beispiel in Fragen des Baurechts, des Kommunalabgabenrechts oder des Polizeirechts", berichtet der Landkreis Mittelsachsen in einer Mitteilung.

Man kann sich nicht nur selbst bewerben, sondern Einwohner, Vereine und Institutionen haben auch die Möglichkeit, geeignete Personen für das Richter-Amt vorzuschlagen.

Die Richter sind bei mündlichen Verhandlungen und der Urteilsfindung dabei und haben dabei die gleichen Rechte wie die Berufsrichter.

Doch es gibt auch Voraussetzungen für das Ehrenamt, wie die deutsche Staatsangehörigkeit und ein Mindestalter von 25 Jahren.

Der Wohnsitz muss im Gerichtsbezirk liegen, der sich nicht nur über die Stadt Chemnitz erstreckt, sondern auch über den Erzgebirgskreis bis zum Vogtland.