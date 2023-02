24.02.2023 15:07 1.296 Wohnung in Chemnitz in Flammen: Frau wirft brennende Gegenstände aus Fenster

In Chemnitz hat am Donnerstag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Mieterin warf daraufhin brennende Gegenstände in den Hof. Sie wurde verletzt.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Am Donnerstagabend spielten sich dramatische Szenen auf dem Chemnitzer Sonnenberg ab. Feuerwehreinsatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Am Donnerstagabend brannte es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. © haertelpress / Harry Härtel Gegen 21 Uhr war es auf der Zietenstraße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bemerkte ein Hausbewohner den Rauch und alarmierte die Mieterin der betroffenen Wohnung. "Die 54-jährige Frau schmiss anschließend die brennenden Gegenstände aus dem Fenster in den Hinterhof des Mehrfamilienhauses. Dabei wurde eine im Hof befindliche Mülltonne durch die Glut beschädigt", so ein Polizeisprecher. Chemnitz Location-Schmu, weil Leipzig angeblich vielfältiger ist! ZDF dreht Chemnitz-Serie ohne Chemnitz Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern. Die Mieterin kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Bei dem Brand entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

