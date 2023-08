Zwei Linien betroffen: Änderungen bei der Mitteldeutschen Regiobahn

Auf den Linien RE3 und RB30 der Mitteldeutschen Regiobahn gibt es in der kommenden Woche Fahrplanänderungen. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Von den Änderungen sind die Linien RE3 sowie RB30 auf der Strecke Hof-Dresden betroffen. Zwischen dem Hauptbahnhof Hof und dem Hauptbahnhof Zwickau gibt es vom 23. bis 25. August wegen Bauarbeiten Schienenersatzverkehr. Bei einzelnen Spät-Verbindungen fahren die Busse sogar bis Chemnitz Siegmar.

Wer in Richtung Dresden unterwegs ist, muss sich in dem Zeitraum an den Haltepunkten Hof, Plauen, Reichenbach sowie Zwickau auf frühere Abfahrt- beziehungsweise Ankunftszeiten einstellen, ausgenommen die Abend-Verbindungen. Da sind die Abfahrtszeiten später. Aus Richtung Hof kommend sind alle Abfahrts- und Ankunftszeiten in dem Abschnitt mit den Bussen später.

Damit aber nicht genug: Auf der Strecke gibt es ab dem 25. August in Dresden einen weiteren Abschnitt mit Schienenersatzverkehr.

Grund dafür ist die Sperrung des Dresdner Hauptbahnhofes. Deshalb fahren zwischen dem Bahnhof und Dresden-Plauen Busse statt Züge.