10 Tipps: Der letzte Sonntag im Januar hat wieder einiges zu bieten

Wir haben wieder 10 Tipps für Dresden und Umgebung für Sonntag.

Von Annett Daube

Der letzte Sonntag im Januar lockt wieder mit allerhand Veranstaltungen.

Jubiläum der Deutschen Fotothek

Dresden - Zum 100-jährigen Bestehen der Deutschen Fotothek in der Sächsischen Landes-, Staats- und Universitätsbibliothek (Zellescher Weg 18) beschreibt die Ausstellung "Alles fürs Auge!" die Entwicklung der Institution von der Landesbibliothek zum Archiv der Fotografen und erzählt die Geschichte der Deutschen Fotothek und ihrer Mitarbeiter anschaulich. Geöffnet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.



In der SLUB gibt's derzeit viele Fotos zu sehen. © Ove Landgraf

Offene Bühne

Dresden - Im Stadtteilhaus Wanne in der Äußeren Neustadt (Prießnitzstraße 18) kann jeder, der sich traut, auftreten. Die "Offene Bühne" findet jeden letzten Sonntag im Monat ab 20 Uhr statt und bietet allen Teilnehmern die Möglichkeit, eigene oder fremde Gedichte, Texte oder Musik vor Publikum darzubieten. Der Beitrag muss angemeldet werden unter offene-buehne-dresden.de. Mitmachen oder Zuschauen - der Eintritt ist frei.



Reisemesse Dresden

Dresden - "Reiselust statt Winterfrust" - die Reisemesse sorgt mit einem breiten Spektrum an Informationen über Möglichkeiten, den Urlaub zu verbringen, für ein schönes Wochenenderlebnis. Von Australien bis zur Zugspitze, von Kreuzfahrt bis Caravaning, von Aktivurlaub bis Familienreise - hier wird jeder "Urlaubsplaner" fündig. Die Messe in der Messe Dresden ist geöffnet von jeweils 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 10/8 Euro.



Die Reisemesse findet auch in diesem Jahr wieder statt. (Archivbild) © Norbert Neumann

Leipziger Eistraum

Leipzig - Eislaufen auf dem Leipziger Augustusplatz - das geht bis zum 3. März beim "Leipziger Eistraum". Von 10 bis 22 Uhr hat das Areal mit den weißen Hütten und Pagoden, kleinen Bars und Feuerschalen täglich geöffnet. Die Eisbahn kann pro Laufzeit für 5/4 Euro genutzt werden. Von 10 bis 12 Uhr ist am Wochenende Eislauftraining für die Kleinsten (Teilnahme: 5 Euro).



Amazonien in Dresden

Dresden - Auf eine Weltreise der besonderen Art können sich die Besucher des Dresdner Panometers ab Samstag freuen. Denn das Naturpanorama "Amazonien - Faszination tropischer Regenwald" des Künstlers Yadegar Asisi kommt nach Dresden. Am Wochenende geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Tickets für 14/12 Euro unter panometer-dresden.de oder unter Telefon 0351/48644242.



Das Panometer zeigt eine neue Ausstellung. © Norbert Neumann

Barockschloss am Sonntag

Rammenau - Wer das Barockschloss Rammenau, das einzige vollständig erhaltene Rittergut in Sachsen, erleben will, kann sich am Sonntag ein Frühstück im Schlosscafé gönnen. Von 9 bis 11 Uhr wird aufgetischt. Kosten: 20/10 Euro. Eine Voranmeldung unter Telefon 03594/703559 ist nötig. Ab 11 Uhr lädt die Kammerzofe zur Sonntagsführung ein und berichtet über die Geschichte der Landbarockanlage und seine Bewohner. Teilnahme: 5 Euro plus Schlosseintritt.



Das Barockschloss Rammenau. (Archivbild) © Norbert Neumann

Klaffenbacher Lichtmess

Chemnitz - Das Ende der Weihnachtszeit besiegelt "Maria Lichtmess" am 2. Februar. Das Wasserschloss Klaffenbach feiert am Sonntag von 15 bis 18 Uhr die "Klaffenbacher Lichtmess". Die Gäste können die Ausstellung "Träume bauen" letztmalig besuchen, dekorative Windlichter gestalten oder ein heiter-musikalisches Programm (ab 17 Uhr) erleben. Um 18 Uhr erlischt die weihnachtliche Beleuchtung im Wasserschloss. Eintritt: 14/12 Euro.



Das Wasserschloss Klaffenbach. © Ralph Kunz

Tag der Nixen

Pirna - Der Sonntag ist der "Tag der Nixen" im Geibeltbad in Pirna. Meerjungfrauen und -männer können von 10 bis 18 Uhr ihre Mono-Schwanzflossen anlegen und sich wie Arielle (ohne Voranmeldung) im Schwimmerbecken bewegen. Da kein Kurs stattfindet, ist Erfahrung im "Mermaiding" erforderlich. Weitere Infos unter geibeltbad-pirna.de. Eintritt: ab 7,50/7 Euro.



Im Geibeltbad kann man sich wie eine Wassernixe fühlen. © Daniel Förster

Dresdner Winterfest

Dresden - Das Dresdner Winterfest auf dem Altmarkt hat seit Donnerstag geöffnet und bietet eine große Eisbahn für alle Schlittschuhläufer, zwei Eisstockbahnen, eine Panoramaterrasse, eine arktische Glitzerwelt und Markt- sowie Gastronomiestände an. Geöffnet von 11 bis 22 am Samstag, bis 20 Uhr am Sonntag. Eintritt zur Eislaufbahn: 3 bis 8 Euro.



Der Altmarkt wurde in eine Eisfläche verwandelt. © Steffen Füssel

Winterdorf zur Rodel-Weltmeisterschaft

Altenberg - Anlässlich der Rodel-WM in Altenberg eröffnet am Skiliftparkplatz das Altenberger Winterdorf. Am Sonntag gibt's ab 10 Uhr einen Frühschoppen, von 11 bis 17 Uhr Sport & Spaß am Skilift und ab 17 Uhr das Party-Closing - der Eintritt ist frei.