8 Tipps für Euren Sonntag in Dresden und Umgebung
Dresden - Es geht nun schon ins letzte April-Wochenende! Auch wenn sich die Temperaturen ein wenig runterfahren, gibt sich die Sonne beste Mühe. Was am Sonntag neben dem Marathon in Dresden und Umgebung noch so geht, erfahrt Ihr hier!
Rund um Wolle
Bad Schandau - Von 10 bis 18 Uhr dreht sich am Sonntag im Garten des NationalparkZentrums Sächsische Schweiz alles ums Schaf als Wolllieferant. So erwartet die Besucher beim 20. Wollfest ein wolliges Markttreiben sowie Filz-Workshops, Kulturprogramm und seltene Landschafrassen wie Skudden oder Gotlandschafe. Einer der Höhepunkte ist das Schafe-Scheren um 14 Uhr. 15 Uhr findet dann die Modenschau mit Gestricktem und Gefilztem statt. Eintritt frei. Infos: nationalpark-saechsische-schweiz.de/wollfest
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Sächsische Energietage
Dresden - Unter dem Motto "Neue Energien für Sachsen" stehen bei den 5. Sächsischen Energietagen (bis 23. Mai) die Erneuerbaren und die Energiewende im Mittelpunkt. Zur Auftaktveranstaltung am Sonntag können Besucher von 10 bis 16 Uhr interaktive Ausstellungen, Infostände, Live-Demos zur Energiewende und Mitmach-Aktionen, zum Beispiel Wasser-Wettpumpen oder Fahrrad-Wettradeln, erkunden. Außerdem sind die Dresdner Eislöwen mit einer Hüpfburg vor Ort. Veranstaltungsort ist der Hauptsitz der SachsenEnergie AG, gegenüber dem Hauptbahnhof. Der Eintritt ist frei. Infos: energietage.sachsen.de
Ladyfashion-Flohmarkt
Dresden - Habt Ihr Lust, an der frischen Luft und bei sonnigem Wetter Klamotten zu shoppen? Dann solltet Ihr unbedingt beim Ladyfashion-Flohmarkt auf der Galopprennbahn vorbeischauen! Von 11 bis 16 Uhr am Sonntag stellen hier zahlreiche Händler ihre besten Stücke aus, die Ihr seelenruhig durchstöbern könnt. Auch für die Kleinen ist was dabei, denn parallel findet der Hosenscheißer-Flohmarkt statt. In der Mitte des Areals gibt es ein paar leckere Essensstände und sogar ein kleines Coffee-Bike. Eintritt 5/4 Euro, Infos unter: ladyfashion-flohmarkt.de und hosenscheisser-flohmarkt.de
Von der Wurzel bis zur Krone: Was Bäume erzählen
Nossen - Im Landschaftspark Altzella dreht sich am Sonntag alles um das Thema Bäume. In dem schönen Gebiet wachsen die verschiedensten Arten, welche schon uralt sind. Dazu gehören unter anderem Eichen, Trauerweiden, Buchen und der Ahorn. Bei der Führung "Von der Wurzel bis zur Krone" bringt Euch Waldpädagogin Silke Hausdorf die Sprache der Bäume näher und erklärt spannende Fakten, die Ihr so bestimmt noch nicht wusstet. 12/8 Euro, Infos unter: kloster-altzella.de
Familienfest
Moritzburg - Das Karl-May-Dorf (Dresdner Str. 115) lädt am Wochenende zum jährlichen Familien-und-Freundesfest ein. Auf dem Programm stehen Lagerfeuer, Knüppelteig, Pferdereiten, Flohmarkt, Kinderschminken und weitere spielerische Beschäftigungen. Los geht es jeweils 11 Uhr. Samstag gilt Open End, Sonntag ist 18 Uhr Schluss. Der Eintritt ist frei.
Puppentheater "Die Salzprinzessin"
Radebeul - Besonders die Kleinen können bei dem Puppentheater "Die Salzprinzessin" im Radebeuler Kultur-Bahnhof mal auf andere Gedanken kommen. Das liebevoll kreierte Stück geht am Sonntag um 15 Uhr los und dauert rund 45 Minuten - es ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Infos unter: radebeul.de
Anderthalb Stunden zu spät
Dresden - Am Sonntag um 16 Uhr startet im Hoftheater Dresden ein Stück, das für viele wohl nicht alltagsnaher sein könnte. Pierre und Laurence, gespielt von Peter Kube und Cornelia Kaupert, sind bereits seit 30 Jahren verheiratet. Nachdem Laurence beschließt, dass sie zu einem anstehenden Abendessen nicht mitkommen möchte, fangen die beiden an, über viele wichtige Themen zu sprechen. Doch gibt es ein Happy End? 22/11 Euro, Infos und Tickets unter: etix.com
Stefanie Schlesinger - Wolfgang Lackerschmid Duo
Dresden - Der Sonntagabend wird im Weingut Zimmerling besonders musikalisch. Ab 19 Uhr verzaubert Euch Schlesinger mit ihrer klaren Stimme, begleitet von Lackerschmid am Vibrafon - eine Kombination, die man so auch nicht alle Tage hört. Die beiden erfahrenen Künstler nehmen Euch mit auf eine mal dynamische, mal innige Reise durch den Abend. Infos und Tickets unter: jazztage-dresden.de
TAG24 wünscht Euch bei allen Aktivitäten viel Spaß!
Titelfoto: 123RF/angelsimon; Norbert Neumann; 123RF/aaabbbccc; Norbert Neumann