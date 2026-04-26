26.04.2026 06:30 8 Tipps für Euren Sonntag in Dresden und Umgebung

Tipps für erlebnisreiche Veranstaltungen am Sonntag in Dresden und Umgebung.

Von Antje Ullrich, Maxima Michael

Dresden - Es geht nun schon ins letzte April-Wochenende! Auch wenn sich die Temperaturen ein wenig runterfahren, gibt sich die Sonne beste Mühe. Was am Sonntag neben dem Marathon in Dresden und Umgebung noch so geht, erfahrt Ihr hier!

Rund um Wolle

Bad Schandau - Von 10 bis 18 Uhr dreht sich am Sonntag im Garten des NationalparkZentrums Sächsische Schweiz alles ums Schaf als Wolllieferant. So erwartet die Besucher beim 20. Wollfest ein wolliges Markttreiben sowie Filz-Workshops, Kulturprogramm und seltene Landschafrassen wie Skudden oder Gotlandschafe. Einer der Höhepunkte ist das Schafe-Scheren um 14 Uhr. 15 Uhr findet dann die Modenschau mit Gestricktem und Gefilztem statt. Eintritt frei. Infos: nationalpark-saechsische-schweiz.de/wollfest

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In Bad Schandau könnt Ihr Schafe mal aus einer anderen Perspektive erleben. (Symbolfoto) © 123rf/angelsimon

Sächsische Energietage

Dresden - Unter dem Motto "Neue Energien für Sachsen" stehen bei den 5. Sächsischen Energietagen (bis 23. Mai) die Erneuerbaren und die Energiewende im Mittelpunkt. Zur Auftaktveranstaltung am Sonntag können Besucher von 10 bis 16 Uhr interaktive Ausstellungen, Infostände, Live-Demos zur Energiewende und Mitmach-Aktionen, zum Beispiel Wasser-Wettpumpen oder Fahrrad-Wettradeln, erkunden. Außerdem sind die Dresdner Eislöwen mit einer Hüpfburg vor Ort. Veranstaltungsort ist der Hauptsitz der SachsenEnergie AG, gegenüber dem Hauptbahnhof. Der Eintritt ist frei. Infos: energietage.sachsen.de

Bei der Auftaktveranstaltung von den 5. Sächsischen Energietagen könnt Ihr selbst aktiv werden. (Archivfoto) © Oliver Killig

Ladyfashion-Flohmarkt

Dresden - Habt Ihr Lust, an der frischen Luft und bei sonnigem Wetter Klamotten zu shoppen? Dann solltet Ihr unbedingt beim Ladyfashion-Flohmarkt auf der Galopprennbahn vorbeischauen! Von 11 bis 16 Uhr am Sonntag stellen hier zahlreiche Händler ihre besten Stücke aus, die Ihr seelenruhig durchstöbern könnt. Auch für die Kleinen ist was dabei, denn parallel findet der Hosenscheißer-Flohmarkt statt. In der Mitte des Areals gibt es ein paar leckere Essensstände und sogar ein kleines Coffee-Bike. Eintritt 5/4 Euro, Infos unter: ladyfashion-flohmarkt.de und hosenscheisser-flohmarkt.de

Freiluftshopping bei gutem Wetter gibt es am Sonntag auf der Galopprennbahn. (Archivfoto) © Ladyfashion Flohmarkt

Von der Wurzel bis zur Krone: Was Bäume erzählen

Nossen - Im Landschaftspark Altzella dreht sich am Sonntag alles um das Thema Bäume. In dem schönen Gebiet wachsen die verschiedensten Arten, welche schon uralt sind. Dazu gehören unter anderem Eichen, Trauerweiden, Buchen und der Ahorn. Bei der Führung "Von der Wurzel bis zur Krone" bringt Euch Waldpädagogin Silke Hausdorf die Sprache der Bäume näher und erklärt spannende Fakten, die Ihr so bestimmt noch nicht wusstet. 12/8 Euro, Infos unter: kloster-altzella.de

Im Klosterpark Altzella dreht sich am Sonntag alles rund ums Thema Bäume. (Archivfoto) © Norbert Neumann

Familienfest

Moritzburg - Das Karl-May-Dorf (Dresdner Str. 115) lädt am Wochenende zum jährlichen Familien-und-Freundesfest ein. Auf dem Programm stehen Lagerfeuer, Knüppelteig, Pferdereiten, Flohmarkt, Kinderschminken und weitere spielerische Beschäftigungen. Los geht es jeweils 11 Uhr. Samstag gilt Open End, Sonntag ist 18 Uhr Schluss. Der Eintritt ist frei.

Beim Moritzburger Familien-und-Freundesfest wird Euch garantiert nicht langweilig! (Symbolfoto) © 123RF/aaabbbccc

Puppentheater "Die Salzprinzessin"

Radebeul - Besonders die Kleinen können bei dem Puppentheater "Die Salzprinzessin" im Radebeuler Kultur-Bahnhof mal auf andere Gedanken kommen. Das liebevoll kreierte Stück geht am Sonntag um 15 Uhr los und dauert rund 45 Minuten - es ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Infos unter: radebeul.de

Die Kleinen dürfen es sich am Sonntag bei dem Puppentheater-Stück "Die Salzprinzessin" gemütlich machen. (Symbolfoto) © 123RF/serrnovik

Anderthalb Stunden zu spät

Dresden - Am Sonntag um 16 Uhr startet im Hoftheater Dresden ein Stück, das für viele wohl nicht alltagsnaher sein könnte. Pierre und Laurence, gespielt von Peter Kube und Cornelia Kaupert, sind bereits seit 30 Jahren verheiratet. Nachdem Laurence beschließt, dass sie zu einem anstehenden Abendessen nicht mitkommen möchte, fangen die beiden an, über viele wichtige Themen zu sprechen. Doch gibt es ein Happy End? 22/11 Euro, Infos und Tickets unter: etix.com

Am Sonntagnachmittag steht das Stück "Anderthalb Stunden zu spät" auf dem Spielplan des Hoftheaters. © Petra Hornig

Stefanie Schlesinger - Wolfgang Lackerschmid Duo

Im Weingut Zimmerling könnt Ihr Euren Sonntagabend musikalisch ausklingen lassen. (Archivfoto) © Norbert Neumann