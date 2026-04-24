Oberelbe-Marathon macht Dresden unsicher: Dabei sticht eine Aktion besonders ins Auge

Dresden/Königstein - Entlang des malerischen Elberadweges von der Sächsischen Schweiz Richtung Dresden wird es am Sonntag sportlich: Der Oberelbe -Marathon (OEM) geht in die 27. Runde. Und wer mit seinen Schritten spontan noch etwas Gutes tun möchte, hat drei Kilometer vor dem Ziel eine besondere Chance.

In diesem Jahr können die OEM-Läufer mit ihren Schritten sogar für den guten Zweck spenden. © Daniel Förster

Mit dabei sein wird auch der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Dresden (AKHD). Insgesamt zwanzig Läufer treten bei dem mehr als 42 Kilometer langen Lauf für den Hospizdienst an und machen mit ihrer Aktion auf das Engagement der Ehrenamtlichen aufmerksam.

Denn das Besondere: Das AKHD feiert in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum!

Dabei sind sie Laufwütigen "mit extra bedruckten T-Shirts nicht zu übersehen", freut sich AKHD-Sprecherin Annette Lindackers (61).

Doch nicht nur das: Mit einem kleinen Abstecher können die mehr als 1450 Teilnehmer sogar noch etwas Gutes tun.