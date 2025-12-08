Noch nichts vor am zweiten Advent? Hier sind acht Tipps für den perfekten Sonntag

Ihr fragt Euch, was man am zweiten Advent so alles in Dresden und Umgebung machen kann? Hier sind acht Tipps für Veranstaltungen und Aktivitäten am Sonntag.

Von Dana Peter, Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Die zweite Kerze brennt - nicht mehr lange, dann ist schon wieder Weihnachten! Wer neben den Vorbereitungen fürs Fest noch Zeit und Lust auf einen Ausflug am Wochenende hat, für den kommen hier acht Tipps für einen schönen zweiten Advent in Dresden und Umgebung.

Vorweihnachtliche Bescherung für die Tiere

Görlitz - Im Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec (Zittauer Str. 43) werden am Sonntag die Tiere beschenkt. Besucher dürfen mit den Tierpflegern auf eine ganz besondere Fütterungsrunde gehen. Stachelschweine, Kamele und Bauernhoftiere freuen sich über mitgebrachte, klein geschnittene Möhren. Treffpunkt ist 14 Uhr an der Futterkiste. Auch der Weihnachtsmann wird erwartet. Eintritt: 10,90/7,90 Euro. Infos unter: tierpark-goerlitz.de

Die Kamele sind eines der Highlights im Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec. (Archivfoto) © Danilo Dittrich

Traditionsreicher Weihnachtsmarkt im Barockschloss

Rammenau - Die Nikolausmanufaktur im Barockschloss Rammenau (Am Schloß 4) findet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr statt. Schlendert über den kleinen Weihnachtsmarkt mit traditionellem Handwerk aus der Oberlausitz. Die Veranstalter halten viele Mitmach-Angebote für Groß und Klein bereit. In der Gesindeküche ist der historische Holzbackofen angeheizt - hier können Butterplätzchen gebacken und nach Herzenslust verziert werden. Eintritt: 8/7 Euro. Infos unter: barockschloss-rammenau.com

Am Sonntag findet man im Barockschloss Rammenau bestimmt etwas, das einem gefällt. (Archivfoto) © Michael Klinger/Tourismusverband

Theatervorstellung inklusive Mitsing-Konzert in Hoppes Hoftheater

Dresden - "Hilfe, die Herdmanns kommen!" So heißt die heiter-berührende Geschichte zum zweiten Advent am Sonntag ab 16 Uhr in Hoppes Hoftheater in Weißig (Hauptstraße 35). Spritzig und umwerfend komisch - die Zuschauer erwartet ein erfrischender Adventsnachmittag für die ganze Familie mit Weihnachtsliedern zum Mitsingen, Kerzenschein, Stollen, Kinderpunsch und einer Überraschung. Es liest und erzählt Josephine Hoppe, Dirk Ebersbach spielt am Flügel. Infos und Tickets (18/6,50 Euro) unter: hoftheater-dresden.de

Die "Herdmann-Kinder" laden in die gemütliche und urige Spielstätte in Hoppes Hoftheater ein. (Archivfoto) © Petra Hornig

Weihnachtsmarkt und "Orient Express" im Schlosshof

Freital - Zum 14. Freitaler Schlossadvent auf Schloss Burgk (Altburgk 61) durchzieht am Sonnabend und Sonntag von 12 bis 20 Uhr der Duft von Glühwein, Kräppelchen, Pfefferkuchen, Bratwurst und anderen Leckereien verführerisch den Schlosshof. Umrahmt von weihnachtlichen Klängen reihen sich Händler-, Handwerker-, Vereins- und Infostände in geschmückten Holzhütten aneinander. Abwechslung für Kinder bieten Basteln, Bogenschießen und die Kindereisenbahn "Orient Express". 14 Uhr kommt der Weihnachtsmann. Eintritt frei. Infos unter: freital.de

Weihnachtlicher Lichterglanz füllt denn Burghof des Schloss Burgk in Freital. (Archivfoto) © imago/Sylvio Dittrich

Dresden durch die Augen eines Touristen

Dresden - Warum sollte die Schönheit von Dresden nur Touristen vorbehalten sein? Warum sollte man sich nicht auch einfach mal als Dresdner auf "Touristische Wege" begeben und seine Heimatstadt erneut "zum ersten Mal" erkunden? Auf einer "Hop on Hop off"-Tour tuckert man durch die historischen Straßen der Landeshauptstadt und erfährt dabei allerhand Wissenswertes rund um die Stadt im Elbtal. Und am Ende sagen sicherlich selbst alteingesessene Dresdner mindestens einmal: "Das habe ich noch nicht gewusst." Alles Weitere und Tickets unter: stadtrundfahrt.de

Die Busse der Stadtrundfahrt kennt jeder Dresdner - doch wer kann von sich behaupten, auch einmal mitgefahren zu sein? (Archivfoto) © Thomas Türpe

Advent im Miniaturpark

Wehlen - Der zweite Advent bringt die Weihnachtsstimmung auch in den Miniaturpark "Die Kleine Sächsische Schweiz" in der Stadt Wehlen. Wer das Elbsandsteingebirge mit all seinen wunderschönen Felsformationen einmal aus der Vogelperspektive betrachten möchte, ist hier genau richtig. Neben vielen Lichtinstallationen und einem Willi-Wichtel-Quiz für die Kleinen gibt es natürlich auch noch das ein oder andere Heißgetränk und eine Auswahl an Speisen, die den kleinen Hunger und Durst stillen können. Infos findet Ihr unter: kleine-saechsische-schweiz.de.

Es weihnachtet im Miniaturpark! Sogar der Weihnachtsmann wird seine Arbeit am Nordpol unterbrechen und den Kleinsten in der "Kleinen Sächsischen Schweiz" einen Besuch abstatten. (Archivfoto) © Daniel Förster

Wildweihnacht in der Hofewiese

Dresden - Wildbraten, Glühwein, 120 Teddybären und dann auch noch der Weihnachtsmann höchstpersönlich! Auf all diese Dinge können sich Besucher der Hofewiese in der Dresdner Heide am Sonntag freuen. Das Landgut erinnert an seine Wurzeln als Forst- und Jagdort und feiert deshalb die Wildweihnacht. Obendrein besucht am Sonntag auch noch Falkner Hans-Peter Schaaf aus Proschwitz die Hofewiese und zeigt den Besuchern, was sein Greifvogel so alles draufhat. Alles Weitere unter: landgut-hofewiese.de

Der kleine Spaziergang zur Hofewiese in der Dresdner Heide gehört für viele bereits zu einer festen Tradition in der Weihnachtszeit. (Archivfoto) © Ove Landgraf

Mitmachtheater "Wir spielen Aschenbrödel"

Das märchenhafte Schloss Moritzburg im Norden von Dresden verzaubert jedes Jahr um die Weihnachtszeit Groß und Klein. © Eric Münch