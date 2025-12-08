Noch nichts vor am zweiten Advent? Hier sind acht Tipps für den perfekten Sonntag
Dresden - Die zweite Kerze brennt - nicht mehr lange, dann ist schon wieder Weihnachten! Wer neben den Vorbereitungen fürs Fest noch Zeit und Lust auf einen Ausflug am Wochenende hat, für den kommen hier acht Tipps für einen schönen zweiten Advent in Dresden und Umgebung.
Vorweihnachtliche Bescherung für die Tiere
Görlitz - Im Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec (Zittauer Str. 43) werden am Sonntag die Tiere beschenkt. Besucher dürfen mit den Tierpflegern auf eine ganz besondere Fütterungsrunde gehen. Stachelschweine, Kamele und Bauernhoftiere freuen sich über mitgebrachte, klein geschnittene Möhren. Treffpunkt ist 14 Uhr an der Futterkiste. Auch der Weihnachtsmann wird erwartet. Eintritt: 10,90/7,90 Euro. Infos unter: tierpark-goerlitz.de
Traditionsreicher Weihnachtsmarkt im Barockschloss
Rammenau - Die Nikolausmanufaktur im Barockschloss Rammenau (Am Schloß 4) findet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr statt. Schlendert über den kleinen Weihnachtsmarkt mit traditionellem Handwerk aus der Oberlausitz. Die Veranstalter halten viele Mitmach-Angebote für Groß und Klein bereit. In der Gesindeküche ist der historische Holzbackofen angeheizt - hier können Butterplätzchen gebacken und nach Herzenslust verziert werden. Eintritt: 8/7 Euro. Infos unter: barockschloss-rammenau.com
Theatervorstellung inklusive Mitsing-Konzert in Hoppes Hoftheater
Dresden - "Hilfe, die Herdmanns kommen!" So heißt die heiter-berührende Geschichte zum zweiten Advent am Sonntag ab 16 Uhr in Hoppes Hoftheater in Weißig (Hauptstraße 35). Spritzig und umwerfend komisch - die Zuschauer erwartet ein erfrischender Adventsnachmittag für die ganze Familie mit Weihnachtsliedern zum Mitsingen, Kerzenschein, Stollen, Kinderpunsch und einer Überraschung. Es liest und erzählt Josephine Hoppe, Dirk Ebersbach spielt am Flügel. Infos und Tickets (18/6,50 Euro) unter: hoftheater-dresden.de
Weihnachtsmarkt und "Orient Express" im Schlosshof
Freital - Zum 14. Freitaler Schlossadvent auf Schloss Burgk (Altburgk 61) durchzieht am Sonnabend und Sonntag von 12 bis 20 Uhr der Duft von Glühwein, Kräppelchen, Pfefferkuchen, Bratwurst und anderen Leckereien verführerisch den Schlosshof. Umrahmt von weihnachtlichen Klängen reihen sich Händler-, Handwerker-, Vereins- und Infostände in geschmückten Holzhütten aneinander. Abwechslung für Kinder bieten Basteln, Bogenschießen und die Kindereisenbahn "Orient Express". 14 Uhr kommt der Weihnachtsmann. Eintritt frei. Infos unter: freital.de
Dresden durch die Augen eines Touristen
Dresden - Warum sollte die Schönheit von Dresden nur Touristen vorbehalten sein? Warum sollte man sich nicht auch einfach mal als Dresdner auf "Touristische Wege" begeben und seine Heimatstadt erneut "zum ersten Mal" erkunden? Auf einer "Hop on Hop off"-Tour tuckert man durch die historischen Straßen der Landeshauptstadt und erfährt dabei allerhand Wissenswertes rund um die Stadt im Elbtal. Und am Ende sagen sicherlich selbst alteingesessene Dresdner mindestens einmal: "Das habe ich noch nicht gewusst." Alles Weitere und Tickets unter: stadtrundfahrt.de
Advent im Miniaturpark
Wehlen - Der zweite Advent bringt die Weihnachtsstimmung auch in den Miniaturpark "Die Kleine Sächsische Schweiz" in der Stadt Wehlen. Wer das Elbsandsteingebirge mit all seinen wunderschönen Felsformationen einmal aus der Vogelperspektive betrachten möchte, ist hier genau richtig. Neben vielen Lichtinstallationen und einem Willi-Wichtel-Quiz für die Kleinen gibt es natürlich auch noch das ein oder andere Heißgetränk und eine Auswahl an Speisen, die den kleinen Hunger und Durst stillen können. Infos findet Ihr unter: kleine-saechsische-schweiz.de.
Wildweihnacht in der Hofewiese
Dresden - Wildbraten, Glühwein, 120 Teddybären und dann auch noch der Weihnachtsmann höchstpersönlich! Auf all diese Dinge können sich Besucher der Hofewiese in der Dresdner Heide am Sonntag freuen. Das Landgut erinnert an seine Wurzeln als Forst- und Jagdort und feiert deshalb die Wildweihnacht. Obendrein besucht am Sonntag auch noch Falkner Hans-Peter Schaaf aus Proschwitz die Hofewiese und zeigt den Besuchern, was sein Greifvogel so alles draufhat. Alles Weitere unter: landgut-hofewiese.de
Mitmachtheater "Wir spielen Aschenbrödel"
Moritzburg - Einmal das märchenhafte Leben in einem Schloss erleben und dabei in die Rolle des Prinzen oder der Prinzessin zu schlüpfen, ist gerade für Kinder die Traumvorstellung schlechthin. Wie gut, dass sie genau diese Fantasie beim Mitmachtheater für Kinder im Schloss Moritzburg zum Leben erwecken können. Theaterpädagogin Jolanda Querbeet spielt gemeinsam mit den Kleinen Szenen des Kultfilms "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" nach und lässt damit Kinderherzen höherschlagen. Tickets und Infos unter: schloesserland-sachsen.de
Die TAG24-Redaktion wünscht Euch allen besinnliche Stunden am zweiten Advent.
Titelfoto: Fotomontage: Eric Münch, Danilo Dittrich, Daniel Förster, Thomas Türpe - Tuerpe