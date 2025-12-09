Satin möchte in Fußstapfen ihrer Großmutter treten: Sarrasani holt Tochter als Pausenact zurück

Dresden - Sie brennt voller Leidenschaft für Sarrasani . Will Magie, Herzlichkeit und Gastfreundschaft unterm Chapiteau neu entfachen. Satin Sarrasani (21) ist ab Donnerstag wieder in der Dinnershow "Mystique" auf der Cockerwiese zu erleben - als Sängerin, aber noch viel mehr als Gastgeberin!

Bei der Premiere der neuen Show "Mystique" überraschte Satin (21) die Gäste mit einem ungeplanten Auftritt. © Steffen Füssel

Satin möchte in die Fußstapfen ihrer Großmutter Ingrid Stosch-Sarrasani (†2022) treten - nur mit eigenem Charme, modern und mit frischen Ideen.

"Ich möchte den Gästen wieder das Gefühl geben, dass Sarrasani ihr Wohnzimmer ist. Ich möchte sie begrüßen, mit ihnen plaudern, auch mal am Tisch singen, die Pausen zwischen den Showblöcken verkürzen", sprudelt Satin fast über.

Dafür gibt sie nach eineinhalb Jahren ihre Musical-Ausbildung an der Hamburger Stage School auf. "Ich habe viel gelernt und ich werde auch weiterhin mit meiner wirklich ausgezeichneten bulgarischen Gesangslehrerin in Verbindung bleiben. Aber ich habe gemerkt, dass mich das Studium, für das, was ich will, nicht weiterbringt. Ich will Sarrasani in die Zukunft führen und dafür muss ich mich mehr den unternehmerischen Dingen zuwenden. Ob das ein BWL-Studium oder etwas Ähnliches sein wird, weiß ich noch nicht. Aber in diese Richtung wird es gehen", sagt die junge Frau selbstbewusst.