Alter Leipziger Bahnhof in Dresden: Im Globus-Streit droht totaler Stillstand

Dresden - Der Stadtrat stellte in seiner letzten Sitzung die Weichen für einen jüdischen Gedenkort mit Begegnungsstätte am Alten Leipziger Bahnhof in Dresden. Doch dafür müsste Grundstückseigentümer Globus einem Tausch seiner Flächen mit dem Areal an der Bremer Straße zustimmen.