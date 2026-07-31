Auf Gassi-Runde davongerannt: Ängstlicher Chihuahua gefunden

Der Hund und sein Besitzer sind wieder vereint. Finder des Tierchens meldeten sich bei dem Dresdner, sodass er Cookie abholen und wieder in die Arme schließen konnte.

Dresden - Ein Besitzer aus Dresden -Zschachwitz vermisst schmerzlich seinen Chihuahua Cookie! Der Hund war am Mittwochabend bei einer Gassi-Runde plötzlich entlaufen.

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Der braun-beige Chihuahua Cookie wird seit Mittwochabend in Dresden vermisst. © privat

Wie der Besitzer gegenüber TAG24 verrät, war er mit seinem Chihuahua Cookie gegen 19 Uhr auf Höhe des alten Kaufhauses Günther in Großzschachwitz unterwegs, um ein paar Besorgungen zu machen, als die Fellnase davonrannte.

Der Hundehalter hatte an der Paketstation eines Discounters gerade ein Päckchen aus der Box genommen und wollte seinen Cookie auf den Arm nehmen.

Doch in dem Moment drehte sich der Chihuahua um und rannte über die Hauptstraße in Richtung der Großzschachwitzer Straße davon. Cookie irrt samt Geschirr und Leine vermutlich noch immer auf den Straßen umher.

Sollten aufmerksame Dresdner den kleinen Hund entdecken, warnt der Besitzer davor, direkt auf ihn zuzugehen. Er beschreibt Cookie als ängstliches Tier, das auf fremde Menschen unvorhersehbar reagieren könnte.