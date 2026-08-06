Eine Nummer kleiner am Blauen Wunder: Kultiger "Schlübberladen" hat eine neue Heimat

Dresden - Wo vorher der Dessous-Shop "Fülle in Hülle" feine Spitzen für opulente Damen anbot, geht's jetzt eine Nummer kleiner zu: von Körbchengröße 65A bis 100H. Die Unterwäsche- und Bademodenboutique "Infit" verabschiedete sich nach 25 Jahren aus der Neustadt in Dresden . Der Kult-"Schlübberladen" von Andrea Schubert-Fließbach (55) zog von der Rothenburger Straße auf den Schillerplatz am Blauen Wunder um.

Zwischen Teeladen und Jalousiengeschäft lockt Andrea Schubert-Fließbach (55) am Blauen Wunder zum Bademodenkauf. © Koch

"Der Umzug war nicht geplant, aber irgendwie ging's in der Neustadt auch nicht weiter, der Umsatz stagnierte", sagt Andrea Schubert-Fließbach. "Mitten in der Überlegung, was ich nun mache, kam der Hinweis, dass der Dessousladen 'Fülle in Hülle' leer steht. Ich habe ihn mir angesehen, 36 Stunden überlegt und dann zugeschlagen."

Nach sechs Monaten zur probeweisen Untermiete unterschrieb die Expertin fürs Untendrunter vor einer Woche den Mietvertrag. "Ich konnte meine Stammkunden mitnehmen, aber auch Kundinnen des Vorgängerladens, und habe viele Neukunden bekommen", zieht sie ein erstes Resümee.

Der Schillerplatz hat damit wieder die Höschen an. "Schlübbis" und Bademoden für Damen und Herren, Nachtwäsche, gemütliche Homeware und ausgewählte Strumpfwaren gehören zum Angebot.