Auf in den Norden! Jetzt dampft "Dresden" wieder nach Hamburg

Dresden - Normalerweise pendeln die weißen Riesen der Dampfschifffahrt auf der Elbe zwischen Meißner Weinbergen und Sächsischer Schweiz. Jetzt aber geht ein Dampfer der " Weißen Flotte " auf ganz große Fahrt. Die " Dresden " sticht am heutigen Samstag sozusagen in See, begibt sich auf Kreuzfahrt bis nach Hamburg .

Kurz vor Fahrtantritt noch ein letzter Pinselstrich: Steuermann Philipp Hammer (30) verpasste den Beiboot-Riemen frische Farbe. © Ove Landgraf

An Bord des Flaggschiffs (1926 gebaut) hat sich die Crew auf die ersehnte Zweitauflage der Hamburg-Fahrt vorbereitet.

Dabei wird der Dampfer über 500 Kilometer hinter sich lassen und natürlich wie bei einer richtigen Kreuzfahrt Stopps einlegen.

So machen die 105 Fahrgäste aus Deutschland und der Schweiz etwa in Torgau, Wittenberg oder Dessau Station, wo auch Stadtführungen und Hotelübernachtungen anstehen. Am 9. April endet die Tour (Hin- und Rückfahrt 3250 Euro) in Lauenburg, einem Vorort von Hamburg.

"Mit Tränen in den Augen", erzählt Mitveranstalter Michael Hillmann (52), seien die Fahrgäste 2023 schon, über die damalige innerdeutsche Grenze gefahren.