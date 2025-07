Vollkomfort statt Klo auf der Treppe: Die gute alte "Platte" war einst heiß begehrt

Dresden - Zwischen 1960 und 1989 wurden etliche Plattenbauten in Dresden aus der Erde gestampft. Noch immer prägen die typischen DDR-Wohnblocks - von außen schmucklos, von innen hellhörig - das Stadtbild. Heute ist eine Wohnung im Plattenviertel wenig begehrt, aber früher hatte sie einen fantastischen Ruf, sagt Stadtarchiv-Chef Thomas Kübler (59). Er springt in unserer Sommerserie "Geheimes Dresden" für die Platte in die Bresche.

Der Archivar: "Diese Bauten waren nicht alle identisch, sondern wurden in Maßen verschieden gestaltet." Zum Beispiel in Waschbeton-Optik am Albertplatz, mit pastellbunten Balkonen an der Kohlenstraße oder blutroter Fassade am Goldenen Reiter.

Zum Beispiel für die Platten am Goldenen Reiter oder die Prager Zeile in der Innenstadt. "In Dresden hat man die Platte ins Stadtbild integriert, das war in Städten wie Halle oder Rostock ganz anders", weiß Kübler.

Ab Mitte der 1970er Jahren wird Dresdens zweitgrößtes Neubauviertel - Prohlis - gebaut. © Imago

Höher hinaus schießen die eher würfelförmigen Plattenbauten vom Typ WHH17 mit zwölf bis 16 Geschossen wie an der Reitbahnstraße in der Innenstadt, am Albert-Wolf-Platz in Prohlis oder an der Braunsdorfer Straße in Gorbitz. Heutzutage keine besonders feinen Wohngegenden.

Früher war das anders, berichtet Thomas Kübler: "Die Neubauten haben alle möglichen Leute angezogen, weil die Wohnsituation in Altbauten in der Äußeren Neustadt, in Pieschen, Löbtau oder Cotta viel schlechter war.

Das merkt man daran, dass es einen riesengroßen Bestand an Eingaben zum Thema Wohnungsqualität in den Altbauten gab. Zur Qualität der Neubauwohnungen hingegen gab es kaum Eingaben."