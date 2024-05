29.05.2024 17:15 3.066 Bauarbeiten am Fetscherplatz starten: Was ÖPNV-Nutzer jetzt beachten müssen!

Gebaut wird immer! So müssen sich ÖPNV-Nutzer ab Freitag in Dresden auf neue Einschränkungen gefasst machen. Dann startet der Umbau am Fetscherplatz.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Gebaut wird immer! So müssen sich ÖPNV-Nutzer ab Freitag in Dresden auf neue Einschränkungen gefasst machen. Dann startet der Umbau am Fetscherplatz. Am Fetscherplatz stellten Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (44, Grüne, l.) und DVB-Infrastruktur-Leiter Sandro Zimmermann (56) den Bauplan vor. Zeitgleich enden die Arbeiten auf der Blasewitzer und Loschwitzer Straße, wo über ein Jahr lang die 1,7 Kilometer lange Buckelpiste erneuert wurde. Zugleich erfolgte der Tausch von Schienen sowie das Aufbringen einer Fahrradspur. Nächster Bau-Schwerpunkt wird nun der Fetscherplatz sein. Gleisanlagen der Kreuzung, die Haltestelle und der letzte Teil der Nicolaistraße müssen erneuert werden. Dabei bekommen die Bahnsteige barrierefreie Zugänge. Langsamfahrstellen für Straßenbahnen werden beseitigt. Noch vor Weihnachten - am 15. Dezember 2024 - sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein. "Wir setzen alles daran, im Zeitplan zu bleiben. Mit den neuen Anlagen können wir die Gleisgeometrie so anpassen, dass die neuen Stadtbahnwagen auch über den Fetscherplatz hinaus fahren können", erklärt der DVB-Infrastruktur-Leiter Sandro Zimmermann (56). Umleitungen für den Zeitraum vom 31. Mai bis 3. Juni Im Zeitraum vom 31. Mai (18 Uhr) bis zum 3. Juni (1 Uhr) müssen Fahrgäste folgende Umleitungen beachten: Linie 4 fährt von Radebeul nur bis zum Postplatz

fährt von Radebeul nur bis zum Postplatz Linie 6 kehrt von Wölfnitz kommend auf den Linienweg über Schillerplatz zurück und endet am Gymnasium Tolkewitz

kehrt von Wölfnitz kommend auf den Linienweg über Schillerplatz zurück und endet am Gymnasium Tolkewitz Linie 10 wird von der Messe Dresden ab Straßburger Platz über Güntzplatz und Schillerplatz nach Tolkewitz umgeleitet - daher Direktverbindung vom Hauptbahnhof nach Striesen und Blasewitz

wird von der Messe Dresden ab Straßburger Platz über Güntzplatz und Schillerplatz nach Tolkewitz umgeleitet - daher Direktverbindung vom Hauptbahnhof nach Striesen und Blasewitz Linie 12 verkehrt von Leutewitz über Straßburger Platz weiter als "44" nach Laubegast

verkehrt von Leutewitz über Straßburger Platz weiter als "44" nach Laubegast Ersatzverkehr EV4 fährt von Laubegast verlängert bis Lipsiusstraße mit Anschluss an die Linien 1, 2 und 44 und weiter über Comeniusplatz sowie Fetscherplatz zurück nach Tolkewitz Für die Fahrt vom Straßburger Platz oder Comeniusplatz zum Krankenhaus St. Joseph-Stift kann unter der Nummer 0351/8571111 ein Anruflinientaxi bestellt werden. Umleitungen für den Zeitraum vom 3. Juni bis 9. September Die Linie 10 fährt während der Bauarbeiten ab dem Straßburger Platz über den Güntzplatz nach Tolkewitz. (Archivbild) © Petra Hornig Im Zeitraum vom 3. Juni (1 Uhr) bis zum 9. September müssen Fahrgäste folgende Umleitungen beachten: Linie 4 fährt von Radebeul über Postplatz nur bis Fetscherplatz. Die Haltestelle Krankenhaus St. Joseph-Stift wird ausschließlich in Richtung Osten bedient

fährt von Radebeul über Postplatz nur bis Fetscherplatz. Die Haltestelle Krankenhaus St. Joseph-Stift wird ausschließlich in Richtung Osten bedient Linie 6 verkehrt von Wölfnitz über Schillerplatz bis Gymnasium Tolkewitz

verkehrt von Wölfnitz über Schillerplatz bis Gymnasium Tolkewitz Linie 10 Umleitung ab Straßburger Platz über Güntzplatz und Schillerplatz nach Tolkewitz

Umleitung ab Straßburger Platz über Güntzplatz und Schillerplatz nach Tolkewitz Linie 12 verkehrt ab Straßburger Platz über Comeniusplatz zum Fetscherplatz. Die Haltestelle Krankenhaus St. Joseph-Stift wird ausschließlich in Richtung Westen bedient

verkehrt ab Straßburger Platz über Comeniusplatz zum Fetscherplatz. Die Haltestelle Krankenhaus St. Joseph-Stift wird ausschließlich in Richtung Westen bedient Ersatzverkehr EV4 fährt von Laubegast bis Lipsiusstraße mit Anschluss an die Linien 1, 2 und 44, weiter über Comeniusplatz mit Übergang von und zu den Linien 4 und 12 sowie über Fetscherplatz zurück nach Tolkewitz Voraussichtlich ab dem 9. September sollen Straßenbahnen wieder von der Fetscherstraße über die Borsbergstraße nach Tolkewitz rollen können.

