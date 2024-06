Bauarbeiten in Dresden: Bahnhof Mitte für DVB am Sonntag dicht!

Am Sonntag bleibt die Haltestelle am Bahnhof Mitte zwischen 10 und 20 Uhr gesperrt. (Archivbild) © Steffen Füssel

Wegen Arbeiten an der Fahrleitungsanlage bleibt die Haltestelle "Bahnhof Mitte" im Zeitraum zwischen 10 und 20 Uhr am Sonntag voll gesperrt, teilten die DVB am Donnerstag mit.

Deshalb müssen sich Dresdner Fahrgäste der Straßenbahnlinien 1, 2, 6 und 10 sowie der Buslinie 68 auf einige Änderungen gefasst machen.

So fährt die 1 in Richtung Leutewitz, ebenso wie die Linie 2 nach Gorbitz, derweil über die Ostra-Allee und die Maxstraße. Am Bahnhof Mitte halten beide Linien unterdessen in der Seminarstraße.

Die 6 wird ab dem Bahnhof Neustadt über den Neustädter Markt und die Augustusbrücke umgeleitet und hält am Bahnhof Mitte ebenfalls an der Ersatzhaltestelle in der Seminarstraße. Die Linie 10 wird in Richtung Hauptbahnhof über den Postplatz umgeleitet. Busse der Linie 68 verkehren über den Koreanischen Platz.

In die Gegenrichtung ergeben sich den Angaben zufolge dieselben Änderungen.