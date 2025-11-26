Baustart für unterirdische Starkstromleitung muss wegen Schilderstreich verschoben werden

Dresden - Der geplante Baustart für die Verlegung einer unterirdischen Starkstromleitung auf der Großenhainer Straße musste um eine Woche verschoben werden - weil es Probleme mit der Baustellen -Beschilderung gab.

Die Sperrungen und Umleitungen an der Großenhainer Straße wurden neu beschildert. © Eric Münch

In zwölf Bauabschnitten verlegt SachsenEnergie seit März eine neue Hochspannungskabeltrasse zwischen Mickten und Rähnitz.

Eigentlich sollte am Montag vergangener Woche der neue Abschnitt zwischen der Kreuzung Schützenhofstraße und der Weinbergstraße auf der Großenhainer Straße in Trachenberge starten, der stadtwärtige Verkehr umgeleitet werden.

"Jedoch mussten wir noch am selben Tag feststellen, dass die Schilder für die geänderte Verkehrsführung offenbar nicht eindeutig verstanden wurden und teilweise Autos in die falsche Richtung die Einbahnstraße befahren wollten", so eine Sprecherin.