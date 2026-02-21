 5.162

Alte Eiche verhindert Rohr-Sanierung: Sperrung am Trinitatisplatz

Einschränkungen für den Verkehr am Trinitatisplatz in Dresden! Dort müssen die Fernwärmeleitungen erneuert werden.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Einschränkungen für den Verkehr am Trinitatisplatz in Dresden! Dort müssen die Fernwärmeleitungen erneuert werden.

Neubau einer Fernwärmetrasse: Ab Montag wird's eng am Trinitatisplatz.
Neubau einer Fernwärmetrasse: Ab Montag wird's eng am Trinitatisplatz.  © Thomas Türpe

Eigentlich Routine - doch auf dem Platz steht eine über 120 Jahre alte naturgeschützte Zerr-Eiche, weswegen eine Sanierung der Rohre laut SachsenEnergie nicht möglich sei.

Darum baut der Konzern ab Montag bis Ende November eine neue Trasse (Kosten: 1,3 Millionen Euro). Diese verläuft von der Fiedlerstraße bis zur Trinitatiskirche und weiter über die Gerokstraße bis zur Thomaestraße.

Darum muss die Gerokstraße dort von Montag bis Anfang April halbseitig gesperrt werden. Der Autoverkehr wird mit einer Ampel in beide Richtungen geregelt, Bahnen (Linie 6) umgeleitet.

Diese Zerr-Eiche ist schon über 120 Jahre alt.
Diese Zerr-Eiche ist schon über 120 Jahre alt.  © Thomas Türpe
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Der Baum ist geschützt.
Der Baum ist geschützt.  © Thomas Türpe

Ersatzbusse (EV 6) fahren von Augsburger Straße über Blasewitzer/Fetscherstraße bis zur Haltestelle "Dürerstraße" und zurück. Die alten Fernwärmekanäle und -rohre sollen stillgelegt und verfüllt werden.

Titelfoto: Fotomontage/Thomas Türpe

Mehr zum Thema Dresden Baustellen: