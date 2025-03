Dreitägige Umleitungen in Dresden: DVB müssen "Flatterschiene" reparieren

Nahe dem World Trade Center werden ab Freitag Reparaturarbeiten am Gleis durchgeführt. © Steffen Füssel

Die Straßenbahnlinien 7 und 10 werden aufgrund von Reparaturarbeiten auf der Ammonstraße zwischen Freitag und Montag umgeleitet, wie die DVB am Mittwoch mitteilten.

Aus diesem Grund wird auch die Einmündung Ammonstraße/Rosenstraße für Autofahrer im selben Zeitraum gesperrt werden. Stadteinwärts wird eine Umleitung über die Freiberger Straße eingerichtet, stadtauswärts über die Schweriner Straße und die Löbtauer Straße.

Ab Freitagmorgen, um 8.30 Uhr, verkehrt die Linie 7 in Richtung Weixdorf ab der Freiberger Straße über die Haltestellen Freiberger Platz, Postplatz, Webergasse und Augustusbrücke. Die Haltestelle am Hauptbahnhof wird derweil nicht mehr bedient.

Die Linie 10 fährt eine geänderte Route zwischen den Haltestellen Bahnhof Mitte und Wiener Straße. Ab den frühen Morgenstunden am Montag, dem 17. März, ab 3 Uhr, fahren die Bahnen wieder wie gewohnt.

In dem Zeitraum der Umleitungen müssen dabei "dringend notwendige" Reparaturen an den Gleisen auf der Ammonstraße durchgeführt werden, da sich auf Höhe der Überfahrt Rosenstraße eine sogenannte "Flatterschiene" gebildet hat, so die DVB.