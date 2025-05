In Dresden-Gruna wird saniert: Fernwärme-Bau sorgt für monatelange Sperrung

Dresden - SachsenEnergie will die in die Jahre gekommenen Fernwärme-Kanäle in Dresden-Gruna sanieren. Daher wird die Rosenbergstraße ab 2. Juni 2025 bis Ende August teils gesperrt.

Die Fernwärme-Baustelle am Rothermundtpark Ende Februar 2025. Ab 2. Juni wird dann auf der Rosenbergstraße gebaut. (Archivfoto) © Ove Landgraf

Wie der Energieversorger am Montag mitteilte, wolle man einen weiteren Abschnitt der Kanäle in der Rosenbergstraße sanieren. Am Bereich über den Blasewitz-Grunaer Landgraben wird bereits gebaut, weshalb es am Rothermundtpark derzeit eine Sperrung gibt.

Ab 2. Juni soll dann unter anderem die Hauptfernwärmeleitung saniert und der Hausanschluss für das Ärztehaus in der Nummer 14 gebaut werden. Die Rosenbergstraße wird daher ab dem Zugang zum Ärztehaus bis zum Ende des Ärztehauses gesperrt.

Eine Umleitung wird ausgeschildert. Fußgänger jedoch sollen Ärztehaus und Wohnhäuser jederzeit erreichen können, hieß es.