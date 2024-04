Dresdner Dauer-Baustellen kommen DVB teuer zu stehen!

Auch die Bewohner in Laubegast und Tolkewitz stöhnen. Wegen der Großbaustelle Wehlener/Österreicher Straße müssen sich Ersatzverkehr-Busse (Linien 4 und 6) im Minutentakt durch enge Passagen wie etwa an der Troppauer oder Steirischen Straße schlängeln.

Auch die Arbeiten an der Wehlener Straße machen teuren Ersatzverkehr notwendig. © Steffen Füssel

Niemand will eine Baustelle vor der Haustür oder auf dem täglichen Arbeitsweg, doch verhindern lässt sich das nicht. Denn gebaut wird immer, das kommt auch auf den besten Straßen vor.

Immerhin ist es kein ewiges Ärgernis, wenngleich man bei zweijährigen Baustellen wie an der Bautzner Straße durchaus von einer kleinen Ewigkeit sprechen kann. Aber auch das kommt vor.

Dennoch wundern sich Dresdner darüber, wie oft etwa an der Bautzner Straße in den vergangenen Jahren zeitversetzt Arbeiten stattfanden und damit wichtige Verkehrsachsen auch für Straßenbahnen lahmgelegt wurden. Zwar richten die DVB in aller Regel Ersatzverkehr ein. Doch der bringt weitere Probleme mit sich.

So können Busse nicht so viele Passagiere wie Bahnen befördern, obwohl die DVB schon mehrere Ersatz-Fahrzeuge in die Spur schicken. Weniger Leistung also, die aber ein Vielfaches an Kosten verursacht.

Denn die vielen Busse benötigen auch Fahrer - und die kosten Geld. Teils müssen sie zudem über Subunternehmen eingekauft werden, weil die DVB sie nicht aus dem eigenen Mitarbeiter-Pool stellen kann.