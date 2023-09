Fehlende Baustellen-Info: Dresdner Garagen-Nutzer plötzlich ausgesperrt

Garagenbesitzer Jürgen Wagner (60) steht vor der gesperrten Einfahrt. Er fühlt sich von der Stadtverwaltung im Stich gelassen. © Steffen Füssel

Denn die kommen mit ihren Autos nun nicht mehr auf das Grundstück. So auch Jürgen Wagner (60). Der Solo-Selbständige ist in der Telekommunikationsbranche tätig, wohnt in der nahegelegenen Mansfelder Straße.

Für den Arbeitsweg ist er täglich auf seinen BMW angewiesen. Den kann er jetzt aber nicht mehr in der seit 2010 gepachteten Garage abstellen. Ein Bauzaun versperrt die Einfahrt.

Nun muss sich Wagner jeden Tag einen neuen Stellplatz in dem engen Quartier suchen. "Dabei hätte mich das Rathaus informieren können. Schließlich hat sie als Eigentümerin der Garagen unsere Daten."

Bereits zu Beginn vergangener Woche meldete sich Wagner via E-Mail bei der Stadt Dresden. Mehrere Tage lang blieb eine Antwort aus.