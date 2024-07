Für die Chip-Riesen im Norden der Stadt: Hier bohren sie Dresdens modernsten Abwasserkanal

Dresden - Dresdens expandierende Chip-Riesen um Infineon, GlobalFoundries und Bosch verursachen schon jetzt riesige Mengen an Abwasser. Um diese nach der Ansiedlung von ESMC noch schneller ins Klärwerk Kaditz ableiten zu können, startete die Stadtentwässerung mit dem "Industriesammler Nord" ihr bislang größtes Projekt.

Die Abwassermenge der Dresdner Chip-Riesen (im Bild: GlobalFoundries) soll sich bis 2027 verdoppeln. © imago/Sylvio Dittrich

Auf der geplanten 10 Kilometer langen Leitung entstehen nun überall Baulöcher. So auch unweit der Moritzburger Landstraße in Trachenberge. Projektleiter Heiko Nytsch (52) guckt in die sechs Meter tiefe Grube.

"Auf 101 Metern Länge bewegen wir hier das Betonrohr im Vortrieb durch die Erde. Dadurch können wir Straßensperrungen vermeiden." Rohrvortrieb - das ist eine große Hydraulikpresse, die ein 1,60 Meter breites Rohrteil langsam nach vorne bewegt.



Dass dabei nicht das Erdreich in die Quere kommt, dafür sorgt Maschinist Jens Herrmann (40). Während das Rohr geschoben wird, beseitigt er mit einem Minibagger die frontseitigen Sand- und Geröllmassen.

Auf engstem Raum, bis zu neun Stunden am Tag, lädt er den Abraum auf ein Förderband, an dessen Ende die Erde auf eine Lore gelangt. Die wird dann per Seilzug aus dem Tunnel gezogen.