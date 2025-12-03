Wegen Unfallgefahr: Neue Einschränkungen auf Bundesstraße in Dresden

Dresden - Instandsetzung startet! Ab Montag wird im Rahmen des B6-Ausbaus westlich von Dresden-Cossebaude ein Teil der jetzigen Behelfsfahrbahn erneuert.

Die Behelfsfahrbahn für den B6-Ausbau in Cossebaude befindet sich in teils schlechtem Zustand. Verkehrsteilnehmer müssen sich daher auf neue Einschränkungen gefasst machen. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilte, ist die Maßnahme über eine Länge von 350 Metern aufgrund des schlechten Zustandes und der damit verbundenen erhöhten Unfallgefahr notwendig.

Die Arbeiten sollen witterungsabhängig bis zum 15. Dezember abgeschlossen sein.

"Während der Bauzeit an der Behelfsfahrbahn wird der Verkehr unter halbseitiger Sperrung an der Baustelle mittels Ampelanlage vorbeigeleitet", heißt es.

Fußgänger und Radfahrer würden - wie bisher - über die Friedrich-August-Straße und Weistropper Straße beziehungsweise separat am betroffenen Bereich vorbeigeführt.