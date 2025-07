Neue Baustelle auf A13 und A4: Fahrbahn und Anschlussstelle dicht

Komplett dicht ist die Autobahn im genannten Zeitraum aber nicht. Wie die Autobahn GmbH am Dienstag mitteilte, wird die Fahrbahn Richtung Berlin einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet.

Aufgrund von starken Fahrbahn-Schäden wird die Überfahrt von der A4 auf die A13 in Richtung Berlin ab nächsten Montag, 14. Juli 2025, bis voraussichtlich Mitte August saniert. Hinzu kommt die Erneuerung der Fahrbahndeckschicht in der Anschlussstelle Dresden-Flughafen.

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf über eine Million Euro. © Stefan Sauer/dpa

Für den auffahrenden Verkehr ist es vorgesehen, an der Anschlussstelle Dresden-Flughafen in Richtung Dresden auf die Autobahn zu fahren, um an der Anschlussstelle Dresden-Hellerau zurück in Richtung Berlin zu wenden.

Der abfahrende Verkehr wird über die benachbarte Anschlussstelle Marsdorf umgeleitet und wendet anschließend dort zurück zur Anschlussstelle Dresden-Flughafen.

Wer aus Richtung Chemnitz/Leipzig/Aachen unterwegs ist und zum Dresdner Flughafen bzw. zum Industriegebiet im Dresdner Norden möchte, kann die Abfahrt Dresden-Hellerau nutzen.

Die Baustelle, die aufgrund des verminderten Pendlerverkehrs in die Sommerferien gelegt wurde, kostet die Autobahn GmbH etwa 1,1 Millionen Euro.