Fetscherplatz wieder dicht: So fahren die Straßenbahnen am Wochenende

Dresden - Wer mit der Straßenbahn den Fetscherplatz passieren will, muss sich am Wochenende gleich auf mehrere Umleitungen einstellen. Wegen Bauarbeiten fahren einige Tram-Linien nicht nach normalem Netzplan.

Am Fetscherplatz wird am Wochenende gebaut. Dadurch kommt es zu Umleitungen der Straßenbahnen. © Petra Hornig

Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe am Donnerstag mitteilten, ist der Fetscherplatz vom Samstag, 9. November 6 Uhr, bis Montag, 11. November 2024 11 Uhr, zum zweiten Mal dicht.

In dieser Zeit wird eine neue Fahrleitung montiert. Die Gleisbauarbeiten in der Nicolaistraße und der Aufbau der neuen barrierefreien Haltestelle am Fetscherplatz gehen damit in die letzte Runde.

Die Straßenbahnen E1, 4, 10 sowie 12 und EV4 werden deshalb umgeleitet: