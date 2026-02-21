 2.415

Zornige Autofahrer in Laubegast: "Die Baustelle ist gerade erst weg, jetzt ist hier der nächste Stau"

Die Einwohner von Dresden-Laubegast wurden gerade erst von ihrer Dauer-Sperrung befreit, doch das Verkehrs-Chaos ist noch nicht vorüber.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Blaues Wunder, Großer Garten oder Dresden-Seidnitz: Der Osten ist aktuell eine einzige Baustelle. Obwohl die Laubegaster gerade erst von ihrer Dauer-Sperrung befreit worden waren, suchte in den vergangenen zwei Wochen das Verkehrschaos den Bezirk erneut heim.

Der Berufsverkehr über die Österreicher Straße staut sich dieser Tage wegen einer ungünstig geschaltenen Baustellen-Ampel.
Der Berufsverkehr über die Österreicher Straße staut sich dieser Tage wegen einer ungünstig geschaltenen Baustellen-Ampel.  © Steffen Füssel

Schuld ist eine mobile Ampelanlage an der Ecke Österreicher/Leubener Straße - dabei wird in einem ganz anderen Viertel gebaut ...

Grund sind Bauarbeiten auf der Bodenbacher Straße in Seidnitz. Eine weiträumige Umleitung wurde von der Stadt zwar vorab mitgeteilt, doch dass die über Laubegast führen soll, war vielen Anwohnern nicht bewusst - bis vergangene Woche plötzlich die Ampel an der Kreuzung stand.

"Ich wollte eigentlich nur zu Rossmann, komme aber nicht über die Österreicher rüber. Die Baustelle ist gerade erst weg, jetzt ist hier der nächste Stau", schimpft Johann Dittrich (28).

Leidtragende war auch Autofahrerin Barbara R. (74), die eigentlich nur kurz beim Schuhmacher anhalten wollte: "Ich hab’ mich gewundert, warum wir an jeder Ampel ewig standen und die Bahn nicht vorwärts kam."

Johann Dittrich (28) aus Laubegast hofft, dass das Verkehrs-Chaos in seinem Viertel endlich mal ein Ende hat.
Johann Dittrich (28) aus Laubegast hofft, dass das Verkehrs-Chaos in seinem Viertel endlich mal ein Ende hat.  © Steffen Füssel
Autofahrerin Barbara R. (74) kann nicht nachvollziehen, warum überhaupt eine weitere Ampel aufgestellt wurde: "Hier sind doch schon so viele Ampeln hintereinander. Es dauert ewig!"
Autofahrerin Barbara R. (74) kann nicht nachvollziehen, warum überhaupt eine weitere Ampel aufgestellt wurde: "Hier sind doch schon so viele Ampeln hintereinander. Es dauert ewig!"  © Steffen Füssel
Anwohnerin Constanze E. (45) nutzt zum Überqueren der Straße immer die Fußgänger-Ampeln und hat das Chaos auf der Straße deshalb gar nicht mitbekommen.
Anwohnerin Constanze E. (45) nutzt zum Überqueren der Straße immer die Fußgänger-Ampeln und hat das Chaos auf der Straße deshalb gar nicht mitbekommen.  © Steffen Füssel
Für "Zum Gerücht"-Chef und Stadtrat Matteo Böhme (43, Team Zastrow) besonders empörend: "Selbst um Mitternacht wird die Ampel nicht ausgestellt. Allgemein sollte unbedingt die Schaltung überprüft werden."
Für "Zum Gerücht"-Chef und Stadtrat Matteo Böhme (43, Team Zastrow) besonders empörend: "Selbst um Mitternacht wird die Ampel nicht ausgestellt. Allgemein sollte unbedingt die Schaltung überprüft werden."  © Steffen Füssel

Das Rathaus hält dagegen: Die Ampel sichere den Schulweg und Umleitungsverkehr

Schon kommende Woche sollen die Laubegaster von der Nerv-Ampel befreit werden.
Schon kommende Woche sollen die Laubegaster von der Nerv-Ampel befreit werden.  © Petra Hornig

"Die Umleitungsroute wurde in der Form festgelegt, da keine Alternativen zur Verfügung standen", erklärt das Rathaus zumindest auf TAG24-Nachfrage. Doch die Ampel ist nicht die einzige Überraschung.

"Die Ampelphasen richten sich nicht nach dem Verkehrsaufkommen. Was von der Leubener kommt, ist nichts, auf der Österreicher ist die Grünphase dafür super kurz und der Verkehr staut sich in beide Richtungen zurück", betont Stadtrat Matteo Böhme (43, Team Zastrow), der auch Gastwirt ("Zum Gerücht") ist.

So lässt sich auf der Leubener Straße eine Grünphase von etwa 44 Sekunden messen, während den Autos auf der Österreicher stadtauswärts maximal 25 Sekunden vergönnt bleiben ...

Somit reihen sich im Berufsverkehr fast einen Kilometer lang von der Haltestelle "Alttolkewitz" bis hin zur "Leubener Straße" Autos, Bahnen und Busse. Das Rathaus hält dagegen: Die Ampel sei für die "Schulwegsicherheit und die Bewältigung des Umleitungsverkehrs" nötig.

Außerdem können die Öffis die Grünphasen sogar beeinflussen. Immerhin: Schon kommende Woche können Einheimische aufatmen: Dann soll die Baustelle auf der Bodenbacher Straße in die andere Richtung gehen - und die Umleitung aufgelöst werden, so das Rathaus.

Titelfoto: Fotomontage/Steffen Füssel

