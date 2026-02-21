Zornige Autofahrer in Laubegast: "Die Baustelle ist gerade erst weg, jetzt ist hier der nächste Stau"

Dresden - Blaues Wunder, Großer Garten oder Dresden -Seidnitz: Der Osten ist aktuell eine einzige Baustelle . Obwohl die Laubegaster gerade erst von ihrer Dauer-Sperrung befreit worden waren, suchte in den vergangenen zwei Wochen das Verkehrschaos den Bezirk erneut heim.

Der Berufsverkehr über die Österreicher Straße staut sich dieser Tage wegen einer ungünstig geschaltenen Baustellen-Ampel. © Steffen Füssel

Schuld ist eine mobile Ampelanlage an der Ecke Österreicher/Leubener Straße - dabei wird in einem ganz anderen Viertel gebaut ...

Grund sind Bauarbeiten auf der Bodenbacher Straße in Seidnitz. Eine weiträumige Umleitung wurde von der Stadt zwar vorab mitgeteilt, doch dass die über Laubegast führen soll, war vielen Anwohnern nicht bewusst - bis vergangene Woche plötzlich die Ampel an der Kreuzung stand.

"Ich wollte eigentlich nur zu Rossmann, komme aber nicht über die Österreicher rüber. Die Baustelle ist gerade erst weg, jetzt ist hier der nächste Stau", schimpft Johann Dittrich (28).

Leidtragende war auch Autofahrerin Barbara R. (74), die eigentlich nur kurz beim Schuhmacher anhalten wollte: "Ich hab’ mich gewundert, warum wir an jeder Ampel ewig standen und die Bahn nicht vorwärts kam."