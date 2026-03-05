Vollsperrung am Elberadweg: Hier müssen Radler auf die Bremse treten

Radebeul - Die Bauarbeiten an der Fahrradrampe zur Brücke Niederwartha kommen schneller voran als ursprünglich geplant. Die Stadtverwaltung Radebeul nutzt diesen Vorteil nun, um ab dem 9. März zusätzlich dringend notwendige Sanierungsarbeiten am Elberadweg durchzuführen.

Radfahrer müssen ab dem 9. März auf dem Elberadweg mit einer Umleitung rechnen. (Archivfoto) © Thomas Türpe

Dafür wird der Elberadweg im Abschnitt zwischen der Niederwarthaer Straße und der Eisenbahnbrücke voraussichtlich vom 9. bis 11. März vollständig gesperrt.

Auf einer Länge von rund 200 Metern wird dort eine neue Asphalttrag- und Deckschicht im eingebaut. Notwendig geworden ist diese Maßnahme, weil der vergangene Winter deutliche Schäden hinterlassen hat.

Strenger Frost sowie Aufbrüche durch Baumwurzeln haben den Belag stark beschädigt.

Während der Bauzeit müssen Radfahrerinnen und Radfahrer eine ausgeschilderte Umleitung nutzen. Diese führt über den Tännichtweg, den Vierruthenweg und die Cossebauder Straße.

Die Stadtverwaltung Radebeul bittet eindringlich darum, die Vollsperrung zu beachten und die Umleitungsstrecke zu nutzen, damit die Bauarbeiten reibungslos durchgeführt werden können.