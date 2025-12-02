Wegen Unfallgefahr: Neue Einschränkungen auf Bundesstraße in Dresden
Dresden - Instandsetzung startet! Ab Montag wird im Rahmen des B6-Ausbaus westlich von Dresden-Cossebaude ein Teil der jetzigen Behelfsfahrbahn erneuert.
Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilte, ist die Maßnahme über eine Länge von 350 Metern aufgrund des schlechten Zustandes und der damit verbundenen erhöhten Unfallgefahr notwendig.
Die Arbeiten sollen witterungsabhängig bis zum 15. Dezember abgeschlossen sein.
"Während der Bauzeit an der Behelfsfahrbahn wird der Verkehr unter halbseitiger Sperrung an der Baustelle mittels Ampelanlage vorbeigeleitet", heißt es.
Fußgänger und Radfahrer würden - wie bisher - über die Friedrich-August-Straße und Weistropper Straße beziehungsweise separat am betroffenen Bereich vorbeigeführt.
Die Behörde bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die erforderlichen Einschränkungen und besonders umsichtige Fahrweise.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa