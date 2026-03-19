Havarien sollen ein Ende haben: Trinkwasserleitung auf der Kesselsdorfer wird erneuert

Dresden - Endlich! Nach zahlreichen Havarien in den vergangenen Jahren und einem Rohrbruch im Januar wird auf der Kesselsdorfer Straße im Dresdner Stadtteil Naußlitz die Trinkwasserleitung erneuert.

Auf der Kesselsdorfer Straße wird mal wieder gebaut - diesmal voraussichtlich bis Sommer 2026. (Symbolfoto) © Steffen Füssel

Ab Montag, dem 23. März 2026 wird im Bereich der Hausnummern 127 bis 143 gebaut. "Damit wird die Infrastruktur langfristig fit für die Zukunft gemacht", teilte SachsenEnergie mit.

Verkehrsteilnehmer, Bus- und Bahnfahrer müssen während der Arbeiten mit Einschränkungen rechnen. So wandert die Haltestelle Altgorbitzer Ring vorübergehend auf Höhe Deubener Straße.

Der Verkehr auf der Kesselsdorfer Straße bleibt in alle Richtungen frei. Obacht: Kleinere Verzögerungen oder Fahrbahneinschränkungen kann es trotzdem geben.

Eine kleine Sperrung müsse in der Hilbertstraße auf Höhe der Hausnummer 2 eingerichtet werden. Anwohner gelangen über die Uthmannstraße zu ihren Wohnungen.