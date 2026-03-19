Havarien sollen ein Ende haben: Trinkwasserleitung auf der Kesselsdorfer wird erneuert
Dresden - Endlich! Nach zahlreichen Havarien in den vergangenen Jahren und einem Rohrbruch im Januar wird auf der Kesselsdorfer Straße im Dresdner Stadtteil Naußlitz die Trinkwasserleitung erneuert.
Ab Montag, dem 23. März 2026 wird im Bereich der Hausnummern 127 bis 143 gebaut. "Damit wird die Infrastruktur langfristig fit für die Zukunft gemacht", teilte SachsenEnergie mit.
Verkehrsteilnehmer, Bus- und Bahnfahrer müssen während der Arbeiten mit Einschränkungen rechnen. So wandert die Haltestelle Altgorbitzer Ring vorübergehend auf Höhe Deubener Straße.
Der Verkehr auf der Kesselsdorfer Straße bleibt in alle Richtungen frei. Obacht: Kleinere Verzögerungen oder Fahrbahneinschränkungen kann es trotzdem geben.
Eine kleine Sperrung müsse in der Hilbertstraße auf Höhe der Hausnummer 2 eingerichtet werden. Anwohner gelangen über die Uthmannstraße zu ihren Wohnungen.
Bauarbeiten auf Kesselsdorfer Straße sollen bis Sommer dauern
Die betroffene Trinkwasserleitung wird in geschlossener Bauweise mittels Spülbohrverfahren auf den neuesten Stand gebracht. "Das bedeutet, dass die Straße nur punktuell aufgegraben wird", teilte SachsenEnergie mit.
Voraussichtlich im Sommer dieses Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.
Gebaut werden sollte eigentlich schon 2025. Wegen der unvorhergesehen Havarien musste die Erneuerung der Leitung verschoben werden.
Titelfoto: Steffen Füssel