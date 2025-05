Weniger Unfälle und Anschluss an Radroute: Großer Umbau von Dresdner Kreuzung startet

Dresden - In der Dresdner Südvorstadt müssen sich Verkehrsteilnehmer auf eine monatelange Baustelle gefasst machen. Wie die Stadt bekannt gab, wird ab Montag, dem 19. Mai, bis voraussichtlich Anfang Oktober 2025 am Kreuzungsbereich Budapester Straße/Schweizer Straße gewerkelt.

Blick auf die Brücke der Budapester Straße: Weiter südlich soll ab 19. Mai monatelang gebaut werden. (Archivfoto) © Eric Münch

Dort wird unter anderem eine neue Ampel errichtet, barrierefreie Bordabsenkungen geschaffen und die Beleuchtung erneuert.

So will das Rathaus die Unfälle vor Ort in den Griff kriegen, bessere Übergänge für Fuß- und Radverkehr schaffen und die Anbindung an die geplante Radroute Süd sicherstellen.

Die Gesamtkosten des Unterfangens: knapp 575.000 Euro, wovon rund 211.000 Euro aus dem Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt" stammen.

Während der Arbeiten kommt es zu Beeinträchtigungen: Entlang der Budapester Straße gibt es dann nur noch einen Fahrstreifen je Fahrtrichtung. Die Schweizer Straße wird im Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt und eine Umleitung über die Altenzeller Straße wird ausgeschildert.