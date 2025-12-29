Bau auf! Was Dresden jetzt für 2026 plant

Kommendes Jahr werden in Dresden wieder zahlreiche Bauvorhaben angeschoben oder fertiggestellt. TAG24 hat die wichtigsten zusammengetragen.

Von Lennart Zielke

Dresden - Kommendes Jahr werden in Dresden wieder zahlreiche Bauvorhaben angeschoben oder fertiggestellt. TAG24 hat die wichtigsten zusammengetragen.

Königsbrücker Straße Süd

Die südliche Königsbrücker Straße wird ab Sommer ausgebaut. © Landeshauptstadt Dresden Im Sommer beginnt der Ausbau der südlichen "Köni" auf knapp 1,6 Kilometern Länge. Für 90 Millionen Euro entstehen zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee neuer Asphalt, größere Schienenabstände mit teils eigenem Gleiskörper sowie durchgängige Radwege. Grundlage ist ein Ratsbeschluss von 2016, die Arbeiten sollen drei Jahre dauern.

Infineon

Die Infineon-Erweiterung im Dresdner Norden wird auch an den Industriesammler Nord (für das Chip-Abwasser) angeschlossen, der 2026 ebenfalls fertig wird. © imago/C3 Pictures Mithilfe von insgesamt 2600 Bauleuten entsteht auf einer Fläche von etwa vier Fußballfeldern die Erweiterung der Chipfabrik von Infineon. Nach der Fertigstellung im Herbst arbeiten im Dresdner Norden dann 1000 zusätzliche Mikrotechnologen und Ingenieure. Fünf Milliarden Euro investiert der bayerische Halbleiterkonzern, eine Milliarde kommt als Förderung von Bund und EU.

Nossener Brücke

Die umfangreichen Arbeiten an der Nossener Brücke werden bis in die frühen 2030er-Jahre andauern. © imago/Sylvio Dittrich Der rechtskräftige Planfeststellungsbeschluss ermöglichte dieses Jahr erste Vorbereitungen für den Neubau. Der eigentliche Verkehrsbau startet voraussichtlich im Juni. Das Gesamtprojekt mit vier Teilbauwerken, Straßen und Campuslinie (Straßenbahn) ist mit 324 Millionen Euro veranschlagt, davon entfallen 144 Millionen Euro auf die Stadt.

Tunnel Wiener Platz

Der Tunnel Wiener Platz bekommt neue Technik. © Norbert Neumann Bereits im Frühjahr starten erste Maßnahmen an der östlichen Zufahrt zum Tunnel. Die eigentlichen Bauarbeiten zur Erneuerung der Tunneltechnik - darunter Beleuchtung, Steuerungs- und Lüftungstechnik - sollen Ende 2026 beginnen. Kosten: rund 20 Millionen Euro.

Narrenhäusel

Viele Dresdner vermissen sehnsüchtig das Narrenhäusel am Königsufer in der Neustadt. (Visualisierung) © Martin Trux, Trux Architekten Dr Vor allem viele ältere Dresdner warten sehnsüchtig auf die Rekonstruktion des 1950 abgerissenen Narrenhäusels am Königsufer. Eine Baugenehmigung für das rund vier Millionen Euro teure Vorhaben eines privaten Dresdner Bauinvestors wurde erteilt. "Ein Baubeginn wurde bislang nicht angezeigt", stellte die Verwaltung auf Nachfrage klar.

BSZE Prohlis