Bekommen wir eine neue Sportstätte? Dresden träumt von Airport-Arena

Dresden - "Tropfsteinhöhle" Margon Arena: Wegen eines undichten Daches regnet es immer wieder in die Sportstätte rein, außerdem ist sie zu klein. Statt der bislang vorgesehenen teuren Sanierung mit Ausbau der in die Jahre gekommenen Halle (von 1998), beschloss der Stadtrat nun eine Bestandssanierung und die Suche nach einem Standort für eine neue Arena. Diese könnte im Flughafen-Terminal in Klotzsche entstehen, für Spitzensport und Konzerte genutzt werden.