Bis zu 16 Stunden täglich am Zocken: Wie sich ein Dresdner aus der Computer-Spielsucht befreit hat

Dresden - Wenn Florian Buschmann (21) früher aufstand, zog er die Rollos ein Stück nach unten. Für das, was er vorhatte, brauchte er kein Tageslicht. Er spielte Computer. Strategiespiele, Browserspiele, Egoshooter - bis zu 16 Stunden täglich hockte der damalige Schüler vor dem Bildschirm. Er aß ungesund, meldete sich oft krank, seine Noten wurden schlechter. Freunde, Hobbys - überhaupt die echte Welt - verloren für ihn an Bedeutung.

Buschmann kämpfte sich aus der Online-Welt zurück in die reale Welt und genießt nun mit Pferd "Ostwind" die Freiheit. © Screenshot Instagram/offline.helden

Als er 15 oder 16 war, nahm er dennoch an einem Schüleraustausch in Rumänien teil. Er ging wandern und klettern, saß mit echten Menschen am Lagerfeuer. "Ich habe gesehen, was alles möglich ist." Es habe dann aber noch eine Weile gedauert, bis er wirklich aufwachte.

Irgendwann nahm er sich vor, 30 Tage aufs Computerspielen zu verzichten. Er hielt durch. Buschmann ging joggen, machte Kraftsport.

"Ich habe mir positive Gefühle in der echten Welt geholt statt in der Online-Welt." Eine Therapie sei nicht nötig gewesen, psychologische Beratung und Coaching aber schon. "Das war ein Prozess über Jahre."

In seinem Buch beschreibt der 21-Jährige weitere Methoden, die Betroffenen und Angehörigen helfen sollen. Buschmanns Firma "Offline-Helden" hat heute sechs Mitarbeiter, die unter anderem in Schulen gehen, um Kinder über die Gefahren moderner Medien aufzuklären.

Für seine Arbeit braucht Buschmann noch immer einen Computer. Zocken komme aber nicht mehr infrage, sagt er. "Da hab ich gar keine Lust drauf."