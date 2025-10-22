 937

BSW springt hiesigen Handwerkern zur Seite

Das BSZ Elektrotechnik soll an einen Generalübernehmer vergeben werden - nach Kritik der Handwerkskammer kritisiert nun auch der BSW-Fraktionschef das Vorgehen.

Von Lennart Zielke

Dresden - Das Rathaus plant, den Neubau des BSZ Elektrotechnik in Prohlis (136 Millionen Euro) an einen Generalübernehmer zu vergeben.

Der BSW-Fraktionschef Ralf Böhme (52).  © Ove Landgraf

Nachdem bereits die Handwerkskammer diesen Schritt scharf kritisiert hatte, meldet sich nun auch eine Fraktion aus dem Stadtrat zu Wort.

Durch die geplante Auftragsvergabe drohten Betriebe aus der Region das Nachsehen zu haben; damit werde ein naheliegender Stärkungseffekt für das lokale Handwerk verschenkt, warnte Stadtrat und BSW-Fraktions-Chef Ralf Böhme (52).

Das BSZ Elektrotechnik in Prohlis soll der Ausbildung des Nachwuchses für die Chip-Industrie dienen.  © archlab

Er forderte einen Kurswechsel im Rathaus und erklärte, die Verpflichtung eines professionellen externen Projektsteuerers mit entsprechenden Referenzen könne das Projekt im klassischen Verfahren - mit überwiegenden Vergaben an lokale Handwerksunternehmen - zeit- und termingerecht zum Ziel führen.

