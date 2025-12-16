Für benachteiligte Kinder: Schöne Bescherung im Rathaus
Dresden - Zur diesjährigen Weihnachtsfeier für benachteiligte Kinder wurden wieder Hunderte Geschenke verteilt - und ebenso viele junge Dresdner zum Strahlen gebracht.
Seit 1990 organisiert der Verein "Neue Art" die Benefizveranstaltung im Rathaus und erfüllt rund 200 Kindern und Jugendlichen, die in Heimen oder anderen sozialen Einrichtungen leben, ihre Weihnachtswünsche.
"Die Kinder wünschen sich ganz verschiedene Dinge, zum Beispiel Kleidung, Spiele oder Gutscheine", weiß Vereinschefin Doris Siebecke (73).
"Dieses Jahr teilen wir unser 7000. Geschenk aus."
Finanziert wird das Projekt über Sponsoren. Bei der Feier am Dienstag war Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (49) ganz gerührt: "Es macht mich glücklich, die vielen Kinder hier zu sehen. Danke an alle, die mit anpacken und das möglich machen!"
