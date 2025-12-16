Für benachteiligte Kinder: Schöne Bescherung im Rathaus

Dresden - Zur diesjährigen Weihnachtsfeier für benachteiligte Kinder wurden wieder Hunderte Geschenke verteilt - und ebenso viele junge Dresdner zum Strahlen gebracht.

Erst bestaunten die Kinder eine Bühnenaufführung - und danach ihre Geschenke. © Norbert Neumann

Seit 1990 organisiert der Verein "Neue Art" die Benefizveranstaltung im Rathaus und erfüllt rund 200 Kindern und Jugendlichen, die in Heimen oder anderen sozialen Einrichtungen leben, ihre Weihnachtswünsche.

"Die Kinder wünschen sich ganz verschiedene Dinge, zum Beispiel Kleidung, Spiele oder Gutscheine", weiß Vereinschefin Doris Siebecke (73).

"Dieses Jahr teilen wir unser 7000. Geschenk aus."