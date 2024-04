Bundeskanzler Olaf Scholz heute in Dresden zu Besuch

Dresden - Nicht wundern, wenn Ihr am Nachmittag Staatskarossen durch Dresden rollen seht!

Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) kommt am Freitag nach Dresden. © picture alliance/dpa/Jan Woitas

Denn Kinderabholen und Kanzler-Gucken geht heute in einem Rutsch.



Zumindest für Eltern, die ihren Nachwuchs in der Kita "An der Schleifscheibe" in Reick geparkt haben.

Gleich gegenüber liegt die Firma Holzbau Lepski.

Zimmerermeister Ralf Lepski (55) und seine Mitarbeiter bekommen auf Einladung der Handwerkskammer Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD).