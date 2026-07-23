Chef der "Herkuleskeule" ist im Garten noch Lehrling

Dresden - In der " Herkuleskeule " trifft Intendant und Kabarettist Philipp Schaller (48) ins Schwarze. Ins Grüne - sprich in seinen Garten - zieht es ihn außerhalb der Bühne. Glücklich fügt sich, dass das Kabarett mit der Sommerproduktion "9qm - 800 kalt" vom 29. Juli bis 30. August im Gewächshaus des Reicker Gartencenters Rülcker gastiert. So kann sich Schaller mit Tipps und Pflanzen eindecken.

Kein Witz: Gartenarbeit kann auch Philipp Schaller Spaß machen. © Stefan Häßler

Philipp Schaller und seine Frau Vivian (45) sind erst im Oktober von Meißen nach Radebeul gezogen. Zur Mietwohnung gehört ein großer Garten, der gepflegt werden will. "In Meißen hatten wir eine Terrasse, jetzt muss ich mich in die Gartenarbeit erst einfuchsen", lacht Schaller.

Rasen mähen klappt schon ganz gut, das Gießen auch. "Der Start im Herbst war nicht ohne. Ich musste viel Laub harken und in Säcken zur Humuswirtschaft bringen."

Umso schöner der Frühling. "Da haben wir erst entdeckt, was im Garten alles steckt und wächst. Überall blühte es auf, in allen Farben. Es war wie eine Explosion", freut sich Vivian.

Die Rosen, der Hibiskus und die Rhododendren haben es ihr besonders angetan - und Schmetterlinge.