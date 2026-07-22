Zigarettenautomat in Cotta gesprengt, dann fällt plötzlich der Strom aus
Dresden-Cotta - In der Nacht zu Mittwoch haben unbekannte Unruhestifter an der Warthaer Straße im Dresdner Stadtteil Cotta einen Zigarettenautomaten gesprengt.
Wie die Polizei mitteilte, führte ein bislang unbekannten Sprengkörper gegen 3.30 Uhr zur Detonation. Durch die Explosion wurde der Automat vollständig beschädigt. Kurz darauf entwendeten die Unbekannten den Inhalt des Automaten samt der Geldkassette.
Neben dem Zigarettenautomaten wurde auch ein Stromverteilerkasten beschädigt. Infolgedessen kam es in dem Bereich zu einem Stromausfall.
Nach Angaben der Polizei fielen Trümmerteile auf die anliegende Fahrbahn. Die Folge: Der Straßenbahnverkehr musste vorübergehend unterbrochen werden.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
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