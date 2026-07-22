Zigarettenautomat in Cotta gesprengt, dann fällt plötzlich der Strom aus

Dresden-Cotta - In der Nacht zu Mittwoch haben unbekannte Unruhestifter an der Warthaer Straße im Dresdner Stadtteil Cotta einen Zigarettenautomaten gesprengt.

Die Täter sprengten den Automaten auf und entwendeten die Zigaretten sowie die Geldkassette. (Symbolfoto) © 123rf/tupungato

Wie die Polizei mitteilte, führte ein bislang unbekannten Sprengkörper gegen 3.30 Uhr zur Detonation. Durch die Explosion wurde der Automat vollständig beschädigt. Kurz darauf entwendeten die Unbekannten den Inhalt des Automaten samt der Geldkassette.

Neben dem Zigarettenautomaten wurde auch ein Stromverteilerkasten beschädigt. Infolgedessen kam es in dem Bereich zu einem Stromausfall.