117 Polizisten durchleuchten 22 Objekte! Kinderporno-Razzia in Dresden und Umgebung

Dresden - Im Kampf gegen Kinderpornografie! Am heutigen Donnerstag haben Polizisten 22 Wohnungen und Geschäftsräume in Dresden sowie den Landkreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Meißen durchsucht.

Die Durchsuchungen am Donnerstag sind bereits der zweite derartige Einsatz im Jahr 2024. Bereits am 6. Februar knöpften sich Polizisten 13 Wohnungen in Dresden vor. Auch in den Jahren zuvor kam es im Raum der Landeshauptstadt immer wieder zu Razzien im Zusammenhang mit Kinderpornografie.