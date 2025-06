10-jähriges Kind bei Streit am Hauptbahnhof verletzt

Dresden - Streit zwischen Syrern: Am Sonntagabend sind im Dresdner Hauptbahnhof zwei Männer aneinander geraten.

Alles in Kürze

Wie die Polizei berichtet, habe ein 18-Jähriger während einer Auseinandersetzung gegen 18.55 Uhr Pfefferspray in Richtung eines 43-jährigen Mannes gesprüht. Dabei wurde auch ein unbeteiligtes Kind (10) verletzt.

Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung an den Dresdner Bahnhöfen. (Symbolbild) © Jens Schlueter/AFP

Bereits am Sonntagmittag kam es gegen 13.20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Hauptbahnhof.

Dabei schlug ein 31-jähriger Afghane einen 32-jährigen Landsmann mit der Faust auf die Brust und ins Gesicht.

Auch am 14. Juni wurde die Polizei gegen 1 Uhr am Bahnhof Neustadt alarmiert, nachdem eine Person mit einem Messer am Rücken verletzt wurde.

Die Person konnte aus einer vierköpfigen Gruppe, welche der Polizei durch laute Gespräche auffiel, anhand eines blutverschmiertes T-Shirt schnell identifiziert werden.