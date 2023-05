13-Jährige in Dresdner Straßenbahn sexuell belästigt - Wer hat etwas gesehen?

Der Vorfall ereignete sich in einer Straßenbahn der Linie 4. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Wie die Beamten mitteilten, soll er das Kind am 27. Februar gegen 13.25 Uhr in der Linie 4 in Richtung Laubegast unsittlich berührt haben, als es gerade an ihm vorbeiging.

Anschließend machte die 13-Jährige den Straßenbahnfahrer an der Haltestelle "Peschelmann" auf den Vorfall aufmerksam. Zuvor war sie der Tram an der Haltestelle "Zinzendorfstraße" in Radebeul zugestiegen.

Der Täter, bei dem es sich um einen 66-jährigen Deutschen handelt, konnte noch in der Bahn gestellt werden.



Die Polizei hat die Ermittlungen gegen ihn aufgenommen. Diese ergaben seither, dass der Mann noch andere Frauen in der Straßenbahn belästigt haben soll.