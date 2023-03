17-Jähriger in Dresden wegen Raub, Körperverletzung und Erpressung angeklagt

Dresden - Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen 17-jährigen Iraker erhoben, der nach mehreren Angriffen auf Passanten in U-Haft sitzt.

Für seine drei Taten wurde der 17-Jährige vor dem Landgericht Dresden angeklagt. (Archivbild) © Thomas Türpe

Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Freitagmorgen mitteilte, muss sich der 17-Jährige nun in drei Fällen vor der Jugendkammer des Landgerichts Dresden verantworten. Zweimal wegen besonders schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung, einmal wegen erpresserischen Menschenraubes.

Der erste Vorfall ereignet sich am 15. Dezember auf der Tiergartenstraße. Dort sprühte der jugendliche Iraker einer 51-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht und raubte der Frau ihr Handy sowie die Handtasche samt 35 Euro Bargeld.

Nur vier Tage später, am 19. Dezember, soll der Beschuldigte einer 26-Jährigen an der Haltestelle "Sachsenallee" die Handtasche auf derart heftige Weise entrissen haben, dass die junge Frau zu Boden stürzte und sich eine Platzwunde am Hinterkopf zuzog. Während die 26-Jährige auf dem Boden lag, raubte ihr der 17-Jährige mit gezücktem Messer die Tasche.

Nach dem nächsten Vorfall am 18. Januar folgte dann die vorläufige Festnahme durch die Polizei.