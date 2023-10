Ab in die Zelle: Richter schickt Dresdner Casino-Räuber (16) in U-Haft

Dresden - Der Spielotheken-Räuber (16) sitzt in Untersuchungshaft.

Am heutigen Mittwoch wurde der Spielotheken-Messer-Mann (16) dem Haftrichter vorgeführt. © privat

Am heutigen Mittwoch wurde der jugendliche Syrer, der mit einem Messer bewaffnet mutmaßlich wiederholt Spielotheken in Dresden überfallen hatte, dem Haftrichter vorgeführt. Der erließ Haftbefehl, der in Vollzug gesetzt wurde.

Am gestrigen Dienstag hatten die Handschellen geklickt, als der Jüngling maskiert und mit Messer zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage die Spielhalle "Top Eck" von Unternehmer Wolle Förster (69) in der Johannstadt überfallen hatte.