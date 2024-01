18.01.2024 14:47 1.854 Aggressiver Mann zieht Shirt aus und geht in "Kampfpose" auf Polizisten los

Am gestrigen Mittwochabend gegen 21 Uhr legte sich ein junger Mann (22) auf der Mathildenstraße in Dresden mit der Staatsmacht an.

Von Chris Pechmann

Dresden - Er suchte Streit und landete in Gewahrsam: Am gestrigen Mittwochabend gegen 21 Uhr legte sich ein junger Mann (22) mit der Polizei an. Keine Chance: Die Polizisten überwältigten einen 22-jährigen Störenfried und nahmen ihn mit aufs Revier. (Symbolbild) © 123RF/Ehab Edward Laut Mitteilung wurden Beamte aufgrund einer Ruhestörung zu einem Wohnheim an der Mathildenstraße (Pirnaische Vorstadt, Dresden) gerufen. Als Einsatzkräfte den 22-jährigen Störenfried vor Ort ausfindig machten, wurde der jedoch aggressiv. Der kampfeslustige Kerl zog sein Shirt aus und ging in "Kampfpose" auf die Polizisten zu - eine Auseinandersetzung, die er jedoch nicht gewinnen konnte. Die Ordnungskräfte überwältigten den Hitzkopf, obwohl er weiterhin Widerstand leistete. Den Rest der Nacht verbrachte der Deutsche hinter Gittern. Nun wird gegen den 22-Jährigen aufgrund Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Titelfoto: 123RF/Ehab Edward