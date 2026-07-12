Am helllichten Tag: Mann in Dresden mit Pistole bedroht
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Dresden - Mitten am sommerlichen Samstag wurde ein 58-jähriger Mann in Dresden mit einer Pistole bedroht.
Der 58-Jährige war mittags gegen 13.45 Uhr auf der Rothhäuser Straße im Stadteil Strehlen unterwegs, als der Täter (38) eine Pistole aus seiner Bauchtasche hervorholte und diese auf den Geschädigten hielt.
Der Bedrohte reagierte unverzüglich und alarmierte die Polizei.
Im Zuge einer Fahndung konnten die Beamten den Tatverdächtigen ausfindig machen. In seiner Wohnung wurde die mutmaßliche Tatwaffe gefunden.
Der 38-Jährige hat nun Ermittlungen wegen Bedrohung am Hals.
Titelfoto: dpa/Sebastian Kahnert